遭韓國瑜笑虧「奧運金牌怎麼動作這麼慢？」 李洋還原真相：我不是羚羊啊！

台北市 / 武廷融 綜合報導

運動部長李洋昨(11)日首次參與朝野協商，討論到運動部預算時，立法院長韓國瑜沒見到部長李洋身影，連續唱名了「運動部李部長」3次，接著開玩笑說「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對」，李洋則發文還原當時狀況，原來是被會議室外面的人潮擋住，李洋也幽默回應「我是李洋，不是羚羊啊！」

李洋昨日首次到立法院參與朝野協商，不過當院長韓國瑜逐一唱名列席官員時，喊了「運動部李部長」3次還未見到他的身影，韓國瑜也開玩笑說「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對啊」，運動部官員則說「塞車、塞車」，接著李洋從會議室門口人潮中出現，韓國瑜也表示「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐」。

而這段「遲到」插曲也意外引發關注，李洋則在臉書上PO文還原當時情況，原來他一直都在會議室外等待被唱名，「結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去」，李洋也幽默表示「我是李洋，不是羚羊啊！」澄清他並不是遲到，而是「進不去」。

李洋也強調，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視，他會和團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

