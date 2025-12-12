遭韓國瑜酸「奧運金牌動作慢」 李洋妙回1句PO影片還原現場

運動部長李洋昨（12/11）出席立院協商遭院長韓國瑜酸遲到，晚間在臉書PO影片澄清。資料找。行政院提供



立法院長韓國瑜昨（11日）召集黨團協商，運動部長李洋初登場卻疑似遲到，遭韓國瑜唱名三次後都沒現身，韓忍不住脫口：「奧運金牌動作怎麼那麼慢呢？他應該是飛毛腿才對。」對此，李洋晚間在臉書PO出影片還原經過，強調自己一直都在門口等待，但場外人潮擠得水泄不通，一時之間擠不進去，幽默回：「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』！」

韓國瑜昨召集黨團協商研商114年度中央政府總預算案營業及非營業部分，進度來到運動部時，部長李洋卻還沒出現，韓國瑜連喊3次「運動部李部長」都沒看見人，讓韓忍不住脫口：「奧運金牌動作怎麼那麼慢呢？他應該是飛毛腿才對。」後來有幕僚向韓國瑜反映，因為會議室門口被大量官員堵住「塞車」，約莫等了1分鐘，李洋終於擠進現場，韓國瑜才說：「李部長第一次參加參與協商，我們歡迎你。」

對於遭韓國瑜酸「奧運金牌動作這麼慢」，李洋晚間在臉書發文PO出影片還原經過，他表示，第一次到立法院參與朝野協商，他其實一直都在場外等待被Cue，「結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。」

對於韓國瑜說他身為「奧運金牌」應該是飛毛腿才對，李洋也幽默回應：「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」，他並感謝韓國瑜院長與各位委員們的體諒，直說首次協商的經驗「相當寶貴」，也更能感受到大家對運動部工作的重視。他強調，自己接下來會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

