遭韓批「打斷台海3隻腳」！ 賴總統：別替侵略者找藉口

中國通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應該站出來維護國會尊嚴。（圖／東森新聞）





中國通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應該站出來維護國會尊嚴，不料被韓國瑜批評「自己生病要別人吃藥」，同時拋出桌子說，稱台灣安全被砍掉三隻腳。對此，賴清德今（17日）回擊，砍斷桌腳的是中國，認為韓國瑜不應該替侵略者找藉口。

總統賴清德：「我也希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬，2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。」

總統賴清德出席活動，為了聲援自家立委沈伯洋，點名立法院長韓國瑜，全因韓國瑜這樣說。立法院長 韓國瑜vs.總統賴清德：「從賴清德總統點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。（中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，如果繼續消費沈伯洋委員，在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋委員一點都不公平。（並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題，進行政治鬥爭）。」

藉由沈伯洋個人議題拉高成兩岸國際情勢，賴總統來不忘反擊，韓國瑜的桌腳說。立法院長 韓國瑜vs.總統賴清德：「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳。（真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口）。」

雙方持續隔空交鋒，只是賴總統上一秒才喊團結對外，下一秒卓揆卻為財劃法要開戰在野。行政院長卓榮泰：「這個內容將造成更大的問題，對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面迎戰。」

立委（國）賴士葆：「行政院就是反正立法院通過的，他不喜歡的，他就拒絕接受，他擺明了就是要跟立法院對幹。」

財劃法攻防下半場開打，朝野間的鴻溝或許就如桌子斷了腳，有去無回。

