遭韓批「打斷台海3隻腳」！ 賴總統：別替侵略者找藉口
中國通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應該站出來維護國會尊嚴，不料被韓國瑜批評「自己生病要別人吃藥」，同時拋出桌子說，稱台灣安全被砍掉三隻腳。對此，賴清德今（17日）回擊，砍斷桌腳的是中國，認為韓國瑜不應該替侵略者找藉口。
總統賴清德：「我也希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬，2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。」
總統賴清德出席活動，為了聲援自家立委沈伯洋，點名立法院長韓國瑜，全因韓國瑜這樣說。立法院長 韓國瑜vs.總統賴清德：「從賴清德總統點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。（中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，如果繼續消費沈伯洋委員，在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋委員一點都不公平。（並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題，進行政治鬥爭）。」
藉由沈伯洋個人議題拉高成兩岸國際情勢，賴總統來不忘反擊，韓國瑜的桌腳說。立法院長 韓國瑜vs.總統賴清德：「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳。（真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口）。」
雙方持續隔空交鋒，只是賴總統上一秒才喊團結對外，下一秒卓揆卻為財劃法要開戰在野。行政院長卓榮泰：「這個內容將造成更大的問題，對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面迎戰。」
立委（國）賴士葆：「行政院就是反正立法院通過的，他不喜歡的，他就拒絕接受，他擺明了就是要跟立法院對幹。」
財劃法攻防下半場開打，朝野間的鴻溝或許就如桌子斷了腳，有去無回。
更多東森新聞報導
日中關係惡化 前英駐台代表：中國可能召回駐日大使
「台灣有事」中日關係緊張 賴清德：請中國克制、三思
接連反制 中國文旅部也呼籲民眾暫勿赴日旅遊
其他人也在看
遭立案通緝！賴聲援再籲韓三思 沈伯洋嗆：中共羅織罪名應被譴責
即時中心／顏一軒、李美妍報導中共日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德，公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，但卻遭韓反譏應先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」，賴總統今（17）日再度聲援沈伯洋，並反嗆韓院長「桌子說」比喻中，「真正砍斷」台灣四隻腳的是中國。對此，沈伯洋稍早回應，中國延伸它的法律管轄權去羅織罪名，這就是一個應被譴責的事情，對於立法院長而言，不該有其他解讀。民視 ・ 4 小時前
聲援沈伯洋！ 賴清德：韓國瑜不應替侵略者找藉口
中國宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德今日再度喊話立法院長韓國瑜，來聽聽看賴清德怎麼說。日前賴清德喊話韓國瑜要聲援沈伯洋時，韓國瑜表示「自己生病要別人吃藥」，對此賴清德也表示，希望韓國瑜了解，中...華視 ・ 5 小時前
賴清德批韓國瑜不該為侵略者找藉口 黃國昌酸：賴唯一作為就是動動嘴巴
立法院長韓國瑜日前針對立委沈伯洋遭中國立案調查事件，提出「四隻腳」論述並批評總統賴清德是「自己生病要別人吃藥」，賴清德今（17日）回應稱，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德至今唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，但保護中華民國的國民是總統責無旁貸的責任，若賴清德連這些事都要找別人幫忙，或許是時候慎重考慮是否還能兼顧這個職責。鏡報 ・ 5 小時前
歐記健保年底到期 共和黨拚下月提替代方案 民主黨主張延長補貼
俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補貼今年底即將到期，民...世界日報World Journal ・ 6 小時前
沈伯洋遭跨境鎮壓 賴清德：砍斷桌子4腳是中國 韓國瑜不應替侵略者找藉口
中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴清德今出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於在傷害我國憲政體制，他強調「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣。」請韓國瑜三思，面對境外敵自由時報 ・ 9 小時前
韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口
賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜聲援遭大陸公安立案偵查的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜回應「自己生病，卻要別人吃藥」，並指出維護台灣安全4隻腳，被賴清德打斷3隻腳。對此，賴清德今（17）日回擊，真正砍斷那張桌子的4個腳的，並不是台灣。請韓國瑜三思，「面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」中天新聞網 ・ 10 小時前
籲聲援沈伯洋遭韓國瑜反嗆 賴清德：別替侵略者找藉口
今(115)年10月底，民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，引發熱議。日前，總統賴清德出面聲援沈伯洋，並喊話立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊...華視 ・ 10 小時前
賴總統再籲韓國瑜三思 羅智強：生病就自己吃藥
中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴總統今日再度喊話韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。對此，立法院國民黨團書記長羅智強表示，賴總統生病就自己吃藥，不要去找韓國瑜吃藥。自由時報 ・ 8 小時前
世界盃資格賽》哈蘭德88秒雙響砲撕裂藍衫軍 挪威暌違27年重返世足會內賽
挪威國家足球隊今在米蘭聖西羅球場上演進攻盛宴，憑藉當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）關鍵時刻的梅開二度，以4比1強勢擊敗義大利，成功奪得2026年美加墨世界盃會內賽資格，這是他們自1998年後首次重返世界盃舞台。這場勝利讓挪威以完美的八戰全勝紀錄、積分24分的絕對優勢結束資格賽賽程。儘管義大利由埃斯波西托（Pio Esposito）在第11分鐘率先破門，但挪威很快展現強大實力，努薩（Antonio Nusa）於第63分鐘勁射扳平比分，點燃了球隊的反攻號角。Both of Erling Haaland’s goals against Italy He’s the best striker on the planet pic.twitter.com/E45crN6sPq— T (@TALLYYYYYYYY_) November 16, 2025比賽最關鍵時刻出現在第78至79分鐘，哈蘭德在88秒內連續攻破義大利球門，徹底扭轉戰局。這位被挪威主帥索爾巴肯（Stale Solbakken）稱為「進球機器」的曼城前鋒，在本屆資格賽中已累計攻入16球。傷停補時階段，拉森（Jorgen麗台運動報 ・ 7 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 10 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 6 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 22 小時前