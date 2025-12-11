遭飛機泰山壓頂！女駕駛「與死神擦肩」奇蹟僅輕傷

（記者許皓庭／綜合報導）美國佛羅里達州於當地時間8日傍晚發生一起罕見的航空交通事故。一架小型飛機在行經95號州際公路（I-95）上方時緊急迫降，過程中意外撞擊一輛正在行駛中的轎車。聯邦航空總署（FAA）隨即宣布介入並主導後續調查。儘管兩車撞擊力道猛烈，導致轎車嚴重毀損，但地面的轎車駕駛奇蹟似地僅受輕傷，送醫後已無大礙，機上飛行員與乘客則全數平安。

根據佛州公路巡邏隊（FHP）發布的資訊顯示，這起意外發生於8日下午5時45分左右，地點位於可可市（Cocoa）境內的I-95南向車道。當時這架「固定翼多引擎飛機」正試圖進行迫降程序，卻從空中高速俯衝，直接追撞前方一輛2023年式的豐田（Toyota）Camry轎車。從後方車輛曝光的行車記錄器畫面可見，飛機在接觸瞬間因反作用力彈跳至轎車車頂，隨後墜落在車輛左側路面，過程中因劇烈摩擦而產生大量火花。

提供關鍵畫面的目擊者吉姆（Jim Coffey）向當地媒體《Spectrum News 13》透露，當時飛機從天而降，距離他駕駛的車輛僅有幾秒鐘的差距，場面險象環生。同車的彼得（Peter Coffey）則回憶，當時原本期盼飛機能降落在路旁空地，未料隨即聽見巨響，眼睜睜看著飛機起落架重擊前方車輛的車尾。

事故現場一片狼籍，受害轎車的後車廂及車頂嚴重凹陷變形，飛機的鼻輪與機身殘骸則散落在州際公路上。所幸該輛轎車在遭受重擊後並未翻覆，而是失控滑向右側路肩停下。救援單位指出，駕駛轎車的57歲女性隨即被送往鄰近醫院，經檢查確認僅受輕傷；至於機上的27歲飛行員及另一名乘客則未受傷，事後均留在現場配合警方與航管單位的調查，以釐清事故發生的確切主因。

