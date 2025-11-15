遭館長反擊討兩千萬封口費！ 大師兄「心寒」預告：將公開更多資料佐證

爭議性網紅「館長」陳之漢遭前元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料。(圖／黃威彬攝)

爭議性網紅「館長」陳之漢近日再陷輿論風波。成吉思汗健身俱樂部元老級前員工「大師兄」李慶元與特助「小偉」於昨（14）日開直播，指控館長涉及包括職場性騷擾、財務糾紛與個人私生活等多項爭議。對此，館長當天晚上就開直播反擊稱自己遭到恐嚇與勒索，強調「對方要求支付2000萬元作為解決條件」，又稱被握有十年前的私人影音與訊息紀錄。對此，「大師兄」李慶元15日傍晚再度發文，強調自己長年為館長負責公司營運以及各種外部事務協調，「沒有功勞也有苦勞」，如今館長為了維持自己的網路人設，將他打為恐嚇犯，讓他感到心寒不已。最後他表示，過去館長主導了健身房到蛋捲店等所有事業決策，為了證明清白，他將公開所有錄音檔及內部資料，以此維護自己與其他成員的名譽與清白。

李慶元在臉書發文中回顧，兩人最初因打拳而結識，後續因有共識而開了健身房。在開設第一家蘆洲館時，因館長沒有資金，由他與總監負責調度，後續十多年來公司發生的事，館長也是透過他去執行操作。期間遭遇蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件等爭議，都是他從中協調處理，希望避免事態擴大影響健身房營運。他強調，自己的角色不僅是副總以及營銷，也要幫助館長處理外界各種疑難雜症。

他提到，長年處理各種問題讓他身心俱疲，一度提出離職。是館長出言挽留，他才留下來協助便當店與蛋捲店的經營，甚至有時還要擔任貼身隨扈。結果館長在外面放話說便當店跟蛋捲店是「開給他的」，讓朋友都覺得「老闆對他很好」，但實際上根本不是如此，讓他面對朋友時只能苦笑帶過。

李慶元表示，幾年下來他覺得館長已經不再是原本的他，又因緣際會與總監聊起過往福利、薪資與買車等事，卻發現與館長過去的說法不一致，讓他感到震驚。他原本打算放下疑慮，從新合作開始以書面保障權益，然而館長出國期間，「小偉」向他提及陳氏夫妻要求他處理的事情，讓他震驚不已。他本意是希望等館長返國後三人當面溝通，怎料這段協調卻被館長的背刺，「我基於我是公司最大主管，我來幫陳先生跟小偉從中協調，結果得來的是陳先生說我恐嚇？」

他表示，自己多年來處理大小事件「沒有功勞也有苦勞」，如今卻因為館長要維持自己的人設，反手汙衊他恐嚇，讓他心寒不已。他也說明，外界提到的3000萬元原為應退還隱形股東的資金，而2000萬元則是館長與小偉討論的補償數字，並非他提出。他強調，之後將陸續公開錄音與資料，希望還原事件全貌，捍衛他、總監與小偉的清白。

另一方面，大師兄與小偉此前爆料曾指出，館長因為「有心無力」，曾逼小偉和老婆「館嫂」發生關係。雖然消息並未得到證實，已有好事網友在中國「國家安全機關舉報受理平台」上舉報館長為「劣跡網紅」，事由為「2018年找員工去跟自己老婆玩3P，還要求員工拍攝裸露照片。此等劣跡，讓此人踏上祖國土地，有辱祖國的社會風氣。」

