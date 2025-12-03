遭館長批理念跟不上？黃國昌嘆「見縫插針」：他心直口快想到什麼就講

針對遭館長指理念跟不上，民眾黨主席黃國昌今天（3日）受訪時說，館長是性情中人、心直口快，看法不同也很正常。（圖／鄒保祥攝）

民眾黨主席黃國昌日前率青年團訪日，不料卻被網紅「館長」陳之漢開罵，去日本拍「沒人的辦公桌」讓民進黨做新聞。館長還提到自己和黃國昌的想法、作風不同，更喊話藍白，「既然可以去日本，怎不能也跟中國談談？」引發各界討論。對此，黃國昌今天（3日）受訪時嘆了口氣說，館長是性情中人、心直口快，看法不同也很正常，見縫插針大可不必，館長團隊昨天清晨甚至去拍他運動的畫面。

民眾黨今天下午2時30分於台北市兆基文教大樓舉行【用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長】記者會，正式宣布徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長。

在會後受訪環節，面對媒體詢問遭館長指理念跟不上，黃國昌嘆了口氣後表示，問這問題就是不了解館長，也不了解他們之間的關係，館長是個性情中人，心直口快，他那個時候的情緒，想到什麼事情，就在直播用他的風格講出來了。

黃國昌說，從過去到現在，他們一起歷經蠻多事，彼此認識很久，有一些事情有相同想法，還有一些事情彼此看法不一樣，這是很正常的事情，「挑撥、見縫插針真的勸大家大可不必」。

黃國昌分享，自己昨天早上5點40分還跟館長團隊聚集，拍攝他運動的畫面，相關影片預計12月就會讓大家看到，「如果知道這件事情，應該就不會再問，我們是不是發生什麼改變」。

至於日前訪中也遭館長批評，並喊話去跟中國談，黃國昌說，民眾黨要扮演善意溝通的橋樑而不是衝突的中心點，區域的和平穩定是大家一致的心願，「我不排斥訪中，但我好像還在黑名單上」，但負責任的政黨與負責任的領導人能跟多方保持善意的溝通，對區域和平穩定才是真正積極的幫忙。

此外，面對媒體追問同樣在記者會現場的民眾黨立委麥玉珍是否有機會獲提名參選台中市長？黃國昌則轉頭與旁人對看後笑說，今天的主角是陳琬惠，只會討論她。



