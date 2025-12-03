遭館長「理念不同」切割？黃國昌突「唉一聲」：他心直口快…

政治中心／周希雯報導

民眾黨主席黃國昌與網紅館長（陳之漢）交情甚好，宛如兄弟的2人經常同台或發聲互挺。不過在中日關係持續緊張之際，黃國昌近日率團訪問日本、似乎引發力挺中國的館長不滿，不僅在直播脫口稱2人「我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上」，昨（2日）更火大把藍白都罵一遍，「藍白有沒有勇氣去中國談一談？」、「這麼在乎選票是不是？」對於是否被好兄弟切割，黃國昌今（3日）被問到先是「唉」一聲，隨即吐露心聲，「大可不必…」

民眾黨今日舉辦記者會宣布，正式通過徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣長。有記者提及館長近日對藍白的言論，以及稱與黃國昌部分理念不同，那未來白營造勢活動是否還會找他？對此，黃國昌先是低頭笑起來，隨即回應「唉…你們提這個問題就是不了解館長，也不了解我跟館長之間的關係，館長是個性情中人、心直口快，他那個時候的情緒，想到什麼事情，他在直播就用他的風格講出來了」。他強調，2人從過去至今一起經歷許多事，「我們認識很久，有一些事情我們有相同的想法；但有一些事情，彼此的看法不一樣，這是很正常的事情」。

黃國昌被問到館長的言論，先是「唉」一聲。（圖／民視新聞）

話鋒一轉，黃國昌突說「我講一件事好了…你們應該都不知道」。他表示，昨（2日）才和館長團隊聚集，對方幾乎沒有睡覺、熬夜等到黃國昌車子抵達，早上約5點40分就開拍，內容是自己運動的畫面；他拍完後就前往黨團開會，「等到帶子出來，大家就知道了。」黃國昌也說，相關影片最快12月就會公開，「你如果知道這件事情，應該就不會再問說『會不會有什麼樣子、發生什麼樣的改變』」，更當場放話，「要挑撥、見縫插針，我真的勸大家大可不必啦」。

館長近日坦承，與黃國昌「我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上」。（圖／翻攝「飆捍」YouTube）

至於訪中或訪日問題，黃國昌重申，他赴日前就說過，民眾黨要扮演的是善意溝通的橋樑，而不是衝突的中心點，「我相信區域的和平穩定是大家一致的心願，我也曾經公開說過，我從來就沒有排斥訪中，但現在比較大的麻煩是，我好像還在黑名單上，這件事情還有現實上面的困難。」不過黃國昌認為，一個負責任的政黨、領導人能跟多方保持善意溝通，無論彼此的立場或所扮演角色，對於區域和平穩定才有真正積極的幫忙。





