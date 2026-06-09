遭馬太鞍溪水沖走 工地主任獲救
本報綜合報導
花蓮縣馬太鞍溪鄧姓工地主任八日下午駕駛吉普車遭溪水沖走失聯，晚間警消接獲報案指下游有民眾呼救，以空拍機熱顯像儀定位。因河岸沙洲泥濘，搜救行動一度受阻，經冒險犯難救出鄧姓男子。
林保署花蓮分署在馬太鞍溪進行防砂工程，受豪大雨特報影響停工，機具也移置高處停放。廠商考量可能造成更大洪水，八日由鄧姓工地主任偕同兩名怪手司機前往準備將機具移往更高處。
過程中，鄧姓工地主任駕駛吉普車遭溪水沖走失聯，搜救人員渡溪進入車內查看，確認車內無人受困。
當天晚間九時二十一分接獲民眾報案稱，在馬太鞍溪下游近阿陶莫段有民眾呼救。消防人員利用空拍機熱顯像儀搜尋，發現有人形成像；定位座標後，因為待援者位處於河岸沙洲泥濘區域，搜救行動一度受阻，警義消及民間合作，涉險渡溪成功接觸待援者。
參與行動的太魯閣族人林志軍形容救援過程堪比「天堂路」，前一段一百五十公尺是泥巴，然後要過三十公尺的溪流，最後是三十到五十公尺爛泥，花了二十、三十分鐘才接觸到鄧男，當時他意識清楚、身體虛弱，陷在泥淖中無法動彈，「因為那片土泥讓人連呼吸都會陷下去」。
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