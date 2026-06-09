遭馬太鞍溪水沖走 工地主任16小時獲救

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

花蓮馬太鞍溪防砂壩工程60歲鄧姓工地主任8日因大雨來襲，下午1時開車從工地撤離機具時，連人帶車遭暴漲溪水沖走，趕緊破窗逃生抱浮木漂流，當晚9時在距事發地點下游8.7公里處被發現卡在河道泥濘中，用手中僅有的木條撐住頭部避免身體繼續下沉，救難人員9日凌晨4時終於把他救上岸，鄧男歷經近16小時奇蹟般生還。

林保署8日在馬太鞍溪便橋上游約1公里處施作防砂壩工程，因大雨停工，鄧男為避免機具泡水受損，開吉普車跟在怪手後方協助撤離，怎料午後雷陣雨造成溪水暴漲，鄧連人帶車被大水沖走，僅透過無線電大喊「救我」後即斷訊失聯。

廣告 廣告

8日下午4時，搜救人員在馬太鞍溪便橋上游500米河道中發現車輛，車鑰匙還插在電門上、排檔打入D檔，手機也在車上但已關機，卻不見鄧的人影，直到晚間9時，有人在阿陶莫部落末段岸邊工寮聽到溪中沙洲傳來微弱的呼救聲，趕緊通報警消及部落友人。

由於現場一片漆黑，搜救人員出動無人機搭載熱顯像儀找尋鄧男，終於在找到吉普車的下游約8.7公里河道中間沙洲，發現平躺在岩石上的鄧男，確認還有生命跡象。

協助救援的萬榮鄉太魯閣族青年林志軍說，他與友人認為再不出動救援，鄧男隨時會沒命，但短短4、50公尺距離，滿地泥濘，每走1步至少得花1分鐘，最後以匍匐前進、攀繩搏命靠近鄧男，發現鄧男全身被泥濘包覆，只露出頭部，原來他急中生智，用手中木條撐在頭部下方，才免於滅頂；鄧男雖仍有意識但相當虛弱，終於在9日凌晨4時將鄧救上岸送醫治療。

鄧男除身上多處擦挫傷、無法說話只能點頭示意，也有輕微失溫，但生命跡象穩定，因腦部疑撞擊有輕微腦出血，須住院觀察，將待鄧男恢復穩定後再詢問事發經過。