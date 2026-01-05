遭馬郁雯爆「施壓中華電信如土皇帝」 陳玉珍：若有違法犯紀請提告、檢舉

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委陳玉珍今(5)日遭北市議員參選人馬郁雯爆料，施壓中華電信人事案行徑猶如土皇帝，並公布中華電信高雄營運處企業工會行文總統府的陳情公文。陳玉珍則回應，若有違法犯紀，請直接到相關單位提告、檢舉；馬郁雯也回擊自己怎麼可能沒有消息來源，反問陳玉珍是否準備好面對司法調查？

陳玉珍日前遭爆疑似幫忙喬官，施壓中華電信幫金門工務科二股翁姓職員升遷，而中華電信工會不堪其擾，發函監察院盼監院能糾正陳玉珍違法關說行為，怎料，馬郁雯今在臉書揭露，獨家掌握陳玉珍強行喬官不是只有報導的這一次，而是慣犯，不僅要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，並且施壓，行徑猶如土皇帝，並出示中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日行文總統府的陳情公文。

馬郁雯指出，公文中的爭議分別是113年9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理至其辦公室報告有關其金門服務中心之人事升遷案，之後也多次要求此人至其立法院辦公室報告，嚴重干預中華電信公司治理；10月14日，復要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理至國民黨金門縣黨部報告，藉職權關說、施壓應予某李姓員工升遷，該人也陪同在場。

馬郁雯表示，這份陳情信就是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁、甚至提告中華電信工會自清；若陳情信內容為真，那陳玉珍應該道歉、請辭立委，這樣的民意代表，民主社會怎麼能容忍？

陳玉珍回應，中華電信工會金門的幹部利用職權在金門欺壓百姓是眾人皆知的事情，只要不按照幹部的意志行事，就會在金門中華電信被打壓，她身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是為所當為，也是應該做的事情，如果有違法犯紀，請直接到相關單位提告、檢舉，她已多次聲明，也不會再隨之起舞。

馬郁雯則反擊表示，不要把施壓人事案扭曲成陳情案，中華電信的公文寫的清清楚楚，陳玉珍要求中華電信高雄營運處總經理到自己的立院辦公室報告、強迫中華電信高雄營運處金門服務中心經理至國民黨金門縣黨部報告，施壓要求中華電信讓李姓員工升遷。

馬郁雯指控陳玉珍的行為已經坐實貪污治罪條例第六條，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，直呼「身為馬檢，我怎麼可能沒有消息來源，陳玉珍委員，你可以選擇繼續強辯、但接下來的鐵證，是否準備好面對司法調查？」

