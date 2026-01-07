遭駭客入侵？憂「個資外洩」竹市府「人臉差勤系統」急喊卡：預防性停用

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市政府去年起採用與移民署同款的「FACE8台灣臉霸」差勤系統，但近日傳出疑似系統遭駭客入侵，市府緊急停用，改以（線上）登錄上下班，市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩，但因系統與移民署相同，基於資安風險預防性停用。

內政部移民署於2024年斥資約600萬元採購上百台人臉辨識設備「PAPAGO FACE8台灣臉霸」，透過人臉辨識以及指紋方式進行上下班打卡，但卻遭爆機器內部使用中國製主機板、被美國政府禁用的中國製IC晶片，引發資安疑慮，內政部也澄清，除了要求廠商再次說明外，也立即停用該設備，確保資安防線之落實。

新竹市政府上周起停用人臉辨識差勤系統。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市政府以及縣政府去年也各自採購16台、14台，上周市府開始在打卡機器上貼出公告，表示系統暫停使用，要求市府員工改以線上打卡上班，也引發資安外洩的疑慮。

對此，市府說明，本府所採用之人臉辨識差勤設備均依招標文件及政府採購法規定辦理，經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形；但在相關事實尚待進一步釐清前，市府仍維持系統停用措施，同時要求廠商提出完整說明與佐證文件，後續將依規定妥善處理，確保市府運作正常及同仁權益不受影響。

同樣使用指紋與臉部辨識差勤系統的新竹縣，目前未有駭客入侵疑慮。新竹縣政府資訊科與人事處已進行查核，確認系統均為內網運作，且為台灣品牌設備，差勤系統並未遭入侵，也無個資外洩情形。縣府並說明，目前指紋與臉部辨識打卡系統仍正常運作，同仁也可以電腦方式出勤打卡，手寫僅限於加班登記使用。

