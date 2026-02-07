遭騙當加害人！簡嫚書痛心道歉林義雄家屬 宣布退出《世紀血案》一切活動

簡嫚書表示當時合約有註明「取得林家授權」，對於自己變成加害者感到懊悔抱歉。李鍾泉攝

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎等人主演的電影《世紀血案》，因改編「林宅血案」卻未取得林義雄家屬授權，引發全台輿論撻伐與萬人抵制。身為女主角的簡嫚書於今（7日）透過社群平台發出長文聲明，首度正面回應此事並向受害者家屬致歉。她表示，自己無意間竟成了「加害者」之一，內心感到非常懊悔與沮喪。

合約保證授權竟是謊言

簡嫚書在聲明中揭露驚人內幕，坦言最初接演時，製作方在合約上明確保證「已取得拍攝本片的合法授權」，她才放心接案。

廣告 廣告

她指出，當時被告知飾演的是一位追查真兇的虛構記者，單純以為作品是在當事人同意的前提下進行發聲。直到2026年2月1日殺青記者會當天，她才驚覺導演與製作方代表全數缺席，事後經調查才發現，製作公司確實未取得授權，讓她深感被欺騙且憤怒不安。

自責成無意間的加害者

面對各界的質疑聲浪，簡嫚書直言：「發現自己無意間竟成了加害人之一，對於發生這樣的事情真的很難過，反覆思考自己到底做了什麼蠢事。」

她坦承自己誤判情勢，僅憑劇本內容便以為能伸張正義，卻忽略了背後涉及的龐大議題遠超出想像。簡嫚書強調，身為演員卻沒能全面了解案件始末，對於所造成的傷害她難辭其咎，這幾天都在懊悔中度過，並反思自己還能為受難者家屬做些什麼。

簡嫚書表示《世紀血案》劇組沒取得家屬授權是違約，宣布退出相關一切活動。李鍾泉攝沒取得

宣布退出並呼籲同業謹慎

針對後續處理，簡嫚書提出兩點具體行動，正式與《世紀血案》劃清界限。第一、由於製作方違約在先，她將不再參與該片的任何宣傳與後續工作；第二、她大聲疾呼影視圈同業，尤其是演員，務必更加謹慎看待真人真事改編作品。

她沈痛呼籲：「不要再有人像我這樣，以為只要認真做好演員功課就好。」聲明末端，她再次對受難者家屬與大眾致上最深歉意，希望能以此終止這場風暴所帶來的二度傷害。



回到原文

更多鏡報報導

林義雄血案改編爭議！楊小黎千字文致歉 證實未獲授權「被騙了」：若知道我會拒演

豆腐媽媽替身顱內出血後遺症爆發 未婚妻心痛曝腦部慘況：腦袋脆弱如豆腐

《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」