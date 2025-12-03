遭高雄衛生局打臉「不同檢體」 台灣鯛供應商：同一池魚塭抓的

台灣鯛供應商「口湖漁類生產合作社」強調SGS檢驗未驗出禁藥，高雄衛生局3日聲明「不同檢體」，合作社表示都是同一池魚塭抓的魚。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台灣鯛驗出禁藥風波持續，台灣鯛供應商「口湖漁類生產合作社」在官網公布SGS檢驗報告，顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，高雄市政府衛生局3日聲明，之前高雄全聯鯛魚排有檢出，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。對此雲林縣口湖漁類生產合作社表示「都是同一池魚塭抓的魚」，已申請複驗。許姓漁民則強調絕無用藥，希望盡快釐清原因還他清白，雲林地檢署則已立案追查。

口湖漁類生產合作社2日於官網發布澄清聲明，表示隨機抽樣同商品之不同批號，送交公正單位SGS進行檢測，結果未檢測出「恩氟喹啉羧酸」；針對原料來源，於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣未檢出動物用藥。

高雄市衛生局3日發聲明，本局採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，本件台灣鯛魚排（大、效期：2027年9月16日）產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟??羧酸」，與不得檢出之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評3日說明，都是同一池魚塭抓的魚，目前配合衛生主管機關雲林縣政府申請複驗。12月1日雲林縣農業處有到魚塭採樣進行送驗，等待報告出爐中，大概要一星期，報告出來後會向大眾說明，並持續與衛生主管機關保持密切聯繫。

對於高雄衛生局與合作社的檢驗結果有差距，王揮評指出，合作社第一次遇到這種情況，有請農業部漁業署協助，初步認為是魚塭的水有污染，或是其他灌溉排水有污染，這都須要等報告出來才有辦法釐清。目前出問題的養殖漁民魚塭內魚隻，都已限制移動。

被驗出台灣鯛有禁藥的許姓漁民強調，他養了30餘年魚，完全沒有使用禁藥，合作社2日也告訴他沒有問題，現在人工、飼料成本都增加，幾乎沒有利潤可言，現在又發生問題，希望相關單位盡快調查出污染原因，還他清白，同時協助促銷台灣鯛，讓大家對台灣鯛有信心。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，針對台灣鯛被驗出禁藥，攸關國人健康甚大，因此已立案調查污染原因，釐清是人為用藥或水源遭污染。

