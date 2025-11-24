遭鬼切汽車撞飛「左肩韌帶斷裂」 八點檔女星發聲：被迫按下人生暫停鍵

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星顏曉筠演出多部八點檔，精湛演技讓人印象深刻，不料19日騎乘機車前往電視台攝影棚時，遇到前方汽車打方向燈右切，閃避不及遭撞飛，造成顏曉筠左肩韌帶斷裂、脫臼，緊急送往醫院手術，今（24日）顏曉筠也在社群中發文還原車禍當下，並形容現今如同「被迫按下了人生的暫停鍵」。

顏曉筠坦言車禍發生後，她躺在柏油路上，腦中依舊關心工作，第一時間聯繫上經紀人除了說明所在位置跟事發經過之外，也請對方先告知劇組無法準時抵達，顏曉筠在文中感慨表示「一場突如其來的車禍，我被迫按下人生的暫停鍵」，顯見心情受到影響，也為了個人原因耽誤劇組致歉，並對所有關心她的人道謝，因為有大家的關愛，讓顏曉筠知道，「我不是一個人面對」。

最後，顏曉筠在貼文裡告別劇中角色，表示演員職業精神對她來說固然重要，但照顧好身體也是重要一環，因此顏曉筠許諾她會在安全的前提下，以更好的狀態回歸工作，希望未來康復後，重新站上舞台，帶給大眾的會是一個更完整的自己，而顏曉筠目前情況穩定，已經返家休養，但傷口仍用鋼板及鋼釘固定，由於顏曉筠車禍無法立刻復工拍攝，因此電視台也證實跟顏曉筠、劇組協商後，會另外尋找合適的人選接演，讓戲劇盡快回歸正軌。

顏曉筠發文告別劇中角色，傷勢曝光。（圖／顏曉筠臉書）

