遭魟「吃人血饅頭」…UG董座秒捐百萬給「北捷慘案唯一無保險騎士」

社會中心／台北報導

台北市1219隨機殺人案釀成重大傷亡，其中37歲蕭姓機車騎士因非在特定公共場所遇害，無法獲得商業保險理賠，社會局長姚淑文為此緊急對外募款；對此，日前因攜自家手搖飲品牌至案發現場悼念遭網友痛批「吃人血饅頭」的「UG Tea樂己」董事長鄭凱隆得知後，隨即指定捐助100萬元。

本次台北隨機攻擊事件造成3人不幸罹難，茶飲品牌UG董事長鄭凱隆因在案發後前往現場放置自家飲料與包裝袋進行悼念，遭網路輿論猛烈抨擊是蹭熱度、吃「人血饅頭」。事後，鄭凱隆公開出面鞠躬道歉，坦言此舉模糊了社會焦點，純屬個人判斷失當，願承擔所有責任，並承諾未來面對社會事件將更為謹慎成熟。

廣告 廣告

值得一提的是，其中一名蕭姓男子（37歲）當時騎乘機車經過案發現場，因禮讓行人而遭兇嫌張文（27歲）鎖定揮刀殺害。社會局長姚淑文指出，由於案發地點位於一般街道，既非捷運站範圍也非百貨商場內，蕭男成為此次悲劇中「唯一無法獲得公共意外責任險理賠」的被害者。

知名手搖飲料「UG Tea樂己」董事長鄭凱隆捐款百萬給北捷案蕭姓死者。（圖／翻攝畫面）

考量蕭男為家中主要經濟支柱，僅能申請約180萬元的犯罪被害人保護補償金，台北市長隨即指示社會局啟動跨局處應變，並評估對外募款以協助家屬度過難關。在市府積極尋求企業資源時，姚淑文與鄭凱隆取得了聯繫。據姚淑文轉述，當她向鄭說明蕭姓騎士因無保險理賠而陷入的特殊困境，並詢問是否能指定捐款時，鄭凱隆二話不說立即答應協助。

本周一上午，台北市社會局已確認收到鄭凱隆匯入的新台幣100萬元善款。姚淑文表示，面對突發重大刑案，市府在無編列相關預算下只能依靠民間力量，這筆款項在最艱難的時刻到位，為受害者家屬提供了最實質的醫療與喪葬支持，她對此表達誠摯感謝，也盼社會善意能撫平傷痛。

更多三立新聞網報導

真正的勇者遭出征？中捷長髮哥一張舊照被誤認蹭熱度…大批網友湧入道歉

拒都更絕不搬遷…男竟極端用「電鋸斬下自己頭」死守舊家

為5千元擄前女友山區凌虐「鐵棍打到彎」再逼小弟性侵還「打光錄影」

也是英雄…遭砍女忍痛等「被名醫父女救」視訊：我們又見面了！惹哭全網

