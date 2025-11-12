吳宗憲勸粿粿淨身出戶 揭1200萬賠償金內幕

【緯來新聞網】粿粿婚內出軌王子風波延燒，和兩人以及范姜彥豐都認識的綜藝大哥吳宗憲今（12日）出席羅志祥、何美主持的中天《綜藝OK啦》探班時，斬釘截鐵的說：「以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，女生（指粿粿）500、男生（指王子）700萬。」他也直言兩人形象翻車要翻身比較難，還建議粿粿要淨身出戶、房子過戶給范姜彥豐。

吳宗憲勸外遇的粿粿淨身出戶。（圖／記者陳明中攝）

吳宗憲在錄《綜藝玩很大》的時候遇到粿粿時，不覺得對方是無邊界感的女生，他說不只粿粿，王子也是很棒的人，他跟兩人都很好，但「相處久了會發生什麼樣的事不清楚」，還說這件事「上法院前不如給我一個電話一切就解決了」，非常有自信。



自嘲「敏感體質有碰到就著床」的他認為跟女藝人之間邊界感還是要有，他說：「但有喜歡的人還是可以約回家。」接著轉頭問羅志祥會不會也這樣，羅志祥趕緊說：「不會，我現在清心寡慾。」還轉頭找救兵想撇開話題。

羅志祥、何美主持的中天《綜藝OK啦》開放探班。（圖／記者陳明中攝）

談及目前在大馬被關押的黃明志，憲哥坦言兩人在黃明志回馬來西亞之前，在台灣還一起拍廣告，當時黃明志是導演，而謝侑芯也有演出，如今兩人出事，所有畫面通通要去掉重拍。另外，他不止一次提到因閃兵被上手銬逮捕的坤達「不應該被上銬」，憲哥讚坤達非常負責任，即便勸他出來工作，坤達也自認「社會形象不好」不願意露面，吳宗憲說：「知錯能改善莫大焉，希望他趕快回來。」

