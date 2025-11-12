遭鳳凰橫掃！煙波飯店地下停車場30車泡水 業者諾賠償損失、房費全免

【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流持續影響，宜蘭蘇澳地區11日降下強降雨，「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下樓層因雨勢猛烈發生淹水事故，導致超過30輛車輛受損。煙波飯店表示，昨晚入住的280位旅客可全免房費，針對車主部分，已完成登記並主動協助與保險公司對接，後續將配合處理賠償及補助事宜。

煙波飯店地下停車場30車泡水。

煙波飯店指出，當地11日降下為近15年來罕見的大雨，導致多處地區出現淹水、停電與無水可用等狀況。飯店在第一時間已採取防颱應對措施，但面對瞬間湧入的大量雨水，仍無法避免地下樓層積水。

煙波飯店聲明。

目前蘇澳地區雨勢已趨緩，飯店表示，所有住客均已妥善安置，僅地下一樓受到波及。地下停車場內約30多部車輛被水淹沒，飯店也已啟動緊急處理計畫，積極協助車主因應後續損失。



飯店方面說明，昨晚共有280名旅客入住，為保障客人權益，已提供住宿費全免，並準備備用照明、餐點與接駁車服務，協助有交通需求者前往羅東及台北車站。後續清理、修復水電設施與設備的工作也正全面展開，以期盡快恢復正常營運。



針對受損車輛，飯店強調已完成車主資料登記，並主動聯繫各保險公司啟動理賠流程，必要時也會提供進一步協助。煙波團隊向宜蘭縣消防局、警方及地方單位表達感謝，也感激住客的體諒與包容，未來將持續秉持「安全為本、服務優先」的理念，全力修復設施，讓旅客儘早重拾安心入住的環境。

