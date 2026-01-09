遭黃國昌嗆虛偽、臉皮厚！蘇巧慧反轟「這1句」

政治中心／楊佩怡報導

藍綠地方政府近期為了「營養午餐免費」掀起一波政策攻防，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（9）日則發文質疑，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧在國會審議《財劃法》修法時採取反對立場，但卻支持營養午餐免費，還批評對方「虛偽」。對此，蘇巧慧則反嗆黃國昌：「又不是每個人的小孩都讀得起私塾、請得起家教」。





黃國昌（上圖）在臉書嗆蘇巧慧支持營養午餐免費是「虛偽」。（圖／民視新聞資料照）

黃國昌在臉書發文稱，看到蘇巧慧支持營養午餐應該免費，還喊出若選新北市市長，也會立刻來做，老實說看完後讓自己不勝唏噓，「蘇委員難道忘了，當初國會在修正《財劃法》、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！」。

蘇巧慧（上圖）反嗆黃國昌「不是每個人的小孩都讀得起私塾、請得起家教」。（圖／民視新聞資料照）

對此，蘇巧慧今（9）日反擊了，根據《三立新聞網》報導，蘇巧慧表示若市府有能力，就應該降低每個孩童的家庭的負擔，「又不是每個人的小孩都讀得起私喊塾、請得起家教」，她強調如果是她當選市長，不僅會推動營養午餐免費，還會精進品質、供餐制度。蘇巧慧也指出自己非常重視團膳業者的意見，「我認為這只是樓地板，不是天花板，未來我會業者一起討論，如何讓孩子吃的更健康更好」。

另外針對黃國昌提到的《財劃法》，蘇巧慧則認為，所有要爭取新北市長的候選人應該都要注意，這次由國民黨總召傅崐萁提出的修法，不只讓新北的人均只有台北的1/2，更是從六都最低，變成了全國最低，這對新北市很不公平，因此她重申：「營養午餐免費雖然很難，但我當市長一定會全力做到」。





