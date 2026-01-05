遭黃國昌指「要挑戰綠營黨主席」 張景森反酸「狗性不改」：患了嚴重選舉過敏症

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲日前指台灣政治僵局在總統賴清德一念之間，前行政院政委張景森則認為是在柯文哲的一念之間，並批民眾黨現任主席黃國昌中二搗蛋、小藍路線是錯的，而黃國昌今(5)日接受節目「誰來早餐」專訪，則爆料張景森私下到處講，2026年等民進黨敗了以後，要出來挑戰賴清德的黨主席。對此，張景森反酸「狗性不改」，批黃國昌鼻子已經失靈，患了嚴重的選舉過敏症，就是能把任何事都套成選舉劇本。

廣告 廣告

針對黃國昌的爆料，張景森表示，民進黨是一個民主政黨，如果自己認為賴清德有些地方做得不對，批評總統有什麼不可以？真不知道這有什麼好說的？「問題出在黄國昌狗仔隊雖然狗性不改，但是狗鼻子已經失靈，患了嚴重的選舉過敏症！」大酸有這種症狀的狗仔如果躲在自家床底，聽到他抱怨晚餐，可能就會爆料說「他要選家長」；如果躲在街頭，聽到他罵T17、T18的處理方式、批評北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」；如果看到他批評執政黨某些政策，就會爆料說「他要選總統」。

張景森接著說，奇怪的是，自己最近批評黄國昌的中二搗蛋路線、和鄭麗文的紅統路線，說他們會把民眾黨和國民黨帶向毀滅，「這時候他的狗仔不知道有沒有回報：注意！注意！他要選民眾黨主席！他要選國民黨主席！政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。問題出在那隻鼻子除了選舉，就再也嗅不到人民感受到的香甜苦辣了！不過，對我來說，這倒也提醒了我。搞政治應該更有創意一點！」直呼自己應認真考慮加入國民黨或民眾黨，然後參選藍白的黨主席，把在野黨帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點，「大家一起來喊：凍蒜！凍蒜！」

原始連結







更多華視新聞報導

柯文哲：不特赦又讓阿扁趴趴走 這不是辦法

賴清德稱藍白「讚賞普丁、擁抱習近平」 黃國昌：24小時內道歉否則提告

黃國昌：2026勢必更艱辛 越困難民眾黨越團結

