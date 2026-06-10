遭黃國昌新書點名 陳文彬還原當年真相嘆：心情像被狗咬到

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陳文彬認為現在的心情就像被狗咬到。（翻攝自陳文彬臉書）

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》內容持續引發討論，其中提及曾遭新潮流人士施壓、被告知參選將成為派系敵人的說法，更遭當事人陳文彬公開反駁。陳文彬批評，相關內容簡直是「謊話連篇」，當年並不存在所謂「一群新潮流人士」向其施壓的場景，他形容自己看完後的心情如同愛犬一般「哇咧，被狗咬到」。

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》出版後，引發外界對書中內容真實性的討論。除了過去時代力量相關人士陸續提出質疑外，前彰化縣文化局長陳文彬近日也公開發文，反駁書中涉及自己的描述，認為部分內容與當年實際情況有明顯落差，更批評是「謊話連篇」。

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陳文彬指出，黃國昌在書中點名，自己曾代表新潮流前往時代力量黨部對他施壓，甚至暗示若投入選舉就會與新潮流為敵。但他強調，當年的會面根本不是書中所描述的模樣，因此有必要將事情始末重新說明，以免外界誤信錯誤版本。

陳文彬回憶，2015年太陽花學運後，時代力量剛成立不久，當時由林昶佐率先與他接觸，希望邀請他代表時代力量投入立委選舉。他坦言，自己當時確實曾認真思考第三勢力在台灣政治發展中的角色，也認為相關理念應向中南部拓展，因此願意交換意見，討論未來合作的可能性。

之後在友人周馥儀安排下，陳文彬與黃國昌於同年5月會面，雙方談話內容主要圍繞第三勢力發展、選舉布局及個人政治規劃等議題。陳文彬表示，他清楚告知黃國昌，自己是民進黨黨員，若要以時代力量名義參選，必須審慎考量，不希望因此對民進黨造成困擾。

陳文彬指出，整場談話接近尾聲時，黃國昌突然詢問他是否為新潮流成員，自己當時也坦承身分，但強調是以個人立場交換想法，並未代表任何派系或組織，更沒有所謂「嗆聲」或施壓情事。離開後，他甚至向同行友人抱怨，認為黃國昌似乎過度以派系角度解讀對話內容，讓他感到相當不舒服。

對於書中另一段提到汐止選區協調的往事，黃國昌描述現場有「一群新潮流人士」，氣氛宛如幫派談判。陳文彬則反駁，當天確實是由自己陪同前立委沈發惠前往林郁容醫師住處，但現場根本沒有黃國昌所稱的大批新潮流人士，幽默表示：「我想他可能電影特效看太多，在心底把我一個人複製成一個籃球場那麼多人吧？」

陳文彬強調，許多當年的參與者至今仍在，相關人證、事證也都存在，歷史並非無從查證，未來若有需要，還會進一步說明事件經過，希望外界能以事實為依據看待爭議，而非任由片面說法持續流傳。最後他則以愛犬受傷的趣事自嘲，笑稱自己如今的心情如同「被狗咬到」，對這場風波感到無奈。

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