遭黃國昌爆想選黨魁挑戰賴清德 張景森開酸：狗性不改

行政院前政務委員張景森。 圖：翻攝張景森臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌今（5）日爆料，行政院前政務委員張景森不滿總統賴清德，計劃在民進黨2026大敗後競選黨主席。對於這個爆料，張景森稍早否認該說法，並酸他狗性不改嗅覺衰，同時他也說，他批評黃國昌中二搗蛋路線還有國民黨主席鄭麗文紅統路線時，為何沒有叫他要選國民黨還有民眾黨主席。

「哇，今天黄國昌居然爆料說小弟要挑戰賴清德，競選民進黨主席！」張景森表示，民進黨是一個民主政黨，如果我認為賴清德有些地方做得不對，批評總統有什麼不可以？真不知道這有什麼好說的？問題出在：黄國昌狗仔隊雖然狗性不改，但是狗鼻子已經失靈，患了嚴重的選舉過敏症！

張景森吐槽，有這種症狀的狗仔如果躲在我家床底，聽到我抱怨晚餐，可能就會爆料說「他要選家長」。如果躲在街頭，聽到我罵T17、T18的處理方式、聽到我批評台北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」。如果他看到我批評執政黨某些政策，就會爆料說「他要選總統」！

他接續吐槽，但奇怪的是，最近自己批評黄國昌的中二搗蛋路線和鄭麗文的紅統路線，說他們會把民眾黨和國民黨黨帶向毀滅，這時候狗仔不知道有沒有回報「注意！他要選民眾黨主席！他要選國民黨主席！」

張景森表示，政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。問題出在那隻鼻子除了選舉，就再也嗅不到人民感受到的香甜苦辣了，不過這倒也提醒自己，搞政治應該更有創意一點，我應該認真考慮是否加入國民黨或民眾黨，然後參選下一任黨主席，「把他們帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點！」

