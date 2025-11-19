遭黃國昌爆「藉多管道鼓勵選到底」 蘇巧慧澄清：早準備好面對一對一選戰

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

代表民眾黨參選新北市長的黃國昌今（19）日爆料，民進黨對手、立委蘇巧慧不斷透過各種管道鼓勵他選到底，他很清楚蘇的用意。對此，蘇巧慧澄清，面對「一對一」的選戰，她早以做好準備，從未透過任何管道希望誰能選到底。

蘇巧慧表示，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好。（資料照）

藍白今日下午舉辦主席會談，討論藍白合作方式。面對媒體詢問，藍白是否以民調方式整合新北市長人選？黃國昌回應，希望自己能帶給大家更好的新北，但他也是以大局為重的人，若有更好的人選，他也願意支持。

此外，黃國昌提及，藍白合討論過程中，民進黨勢必見縫插針，「像蘇巧慧透過好多管道，鼓勵我一定要選到底，她為什麼要這樣講？我心裡當然明白」。

蘇巧慧稍早表示，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好，她會用在國會的好表現和地方的好政績，來爭取一個為400萬新北市民服務的機會。

蘇巧慧也強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，因此她持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰。至於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

