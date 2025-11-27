遭黃國昌狗仔跟拍！陳時中已提告：我深受其害要透過司法讓真相大白

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，行政院政委陳時中在2022參選台北市長期間也成為跟拍對象。對此，陳時中證實已經提告，他今（27）日受訪時強調，並不是對黃國昌提告，而是委託律師對相關人提出告訴，他深受其害，希望透過司法讓真相大白。

2022九合一大選期間，國民黨立委徐巧芯曝光，時任民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲「十指緊扣」畫面，還影射陳時中鹹豬手。如今被爆出，該照片是黃國昌的狗仔集團拍攝。

陳時中宣布已經提告，不過他今受訪時強調，並不是對黃國昌提告，而是委託律師對相關人提出告訴，希望把事情釐清。

陳時中坦言，政治的廚房很熱，怕熱就不要進來，但是裡面有一定規則，底線要守住，要有政治道德，這也是政治人物的基本風範，這是非常重要的事情。「我們當然也深受其害」，陳時中說，希望透過司法讓真相大白。

此外，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。對此，陳時中說，北市黨部、選對會會做綜合考慮來推出最適合人選，只要黨部推出來的，都會極力支持。

