遭黃國昌狗仔跟拍！陳時中轟「做骯髒事」怒提告：心很痛

民眾黨主席黃國昌日前被踢爆養狗仔跟拍政敵，對象包括多位政壇大咖，其中行政院政務委員陳時中2022年被藍委徐巧芯公開的私人餐敘照，疑似就是出自該狗仔集團之手。對此，陳時中面對被跟拍也不忍了，昨（26日）不僅透露已經提告，更酸黃國昌假正義，感嘆「做錯事的人好像不痛不癢」。

據悉，陳時中2022年底競選台北市長期間，被徐巧芯在臉書公開多張照片，是他與女醫師走出知名餐廳的畫面；紙風車劇團執行長張敏宜當時反駁，那場餐敘是長輩宴請好友的聚會，女醫師夫婦都是受邀與會，陳時中則在尾聲前去致意。不過，隨著《鏡報》爆出黃國昌涉嫌養狗仔，陳時中這張「十指緊扣照」也是其中之一，報導更指出，當時狗仔集團拍到餐敘畫面後，先由前中央社記者謝幸恩寫好稿件，再交給《菱傳媒》社長陳申青希望刊登，但因陳申青遲遲未刊登，謝幸恩輾轉透過媒體人，將稿件和照片轉交給徐巧芯，不到半小時就被PO到臉書。

陳時中（白襯衫）2022年參加餐敘被偷拍。（圖／翻攝「徐巧芯」臉書）

對此，陳時中9月曾無奈表示，揭弊、爆料、抹黑是不同層次的事情，「如果藉著揭弊的名義，侵犯個人的隱私，進而行抹黑之實，謀取個人的政治利益，我相信這是不應該的」，當時暫不提告，「我們就等整個真相大白。」不過隨著內幕逐漸浮出，陳時中也不忍了，昨（26日）接受《鏡新聞》專訪透露，「我跟你說一個秘密，我已經提告了」，主持人驚訝追問「你去跟黃國昌提告了？」陳時中則語帶保留表示，「反正我不知道對誰提告，但我有去告」。

轟黃國昌「做骯髒事」叫狗仔跟拍！陳時中怒提告了：做事錯好像不痛不癢

對於黃國昌（左）涉嫌指揮狗仔跟拍政敵，陳時中（右）砲轟是假正義。（圖／民視新聞資料照）

對於黃國昌爆出涉嫌指揮狗仔跟拍政敵，陳時中痛批「與其說訝異，應該說是生氣。」認為黃國昌是假正義，「話都他在說，底下骯髒事也都是他在做。」陳時中作為頭號受害者，在這場風暴也頗有感觸，「跟是一回事，把它曝光是一回事，把它惡意解釋又是一回事，他三層面都做錯」，同時感嘆「講到這件事情心就很痛啦，做錯事的人好像不痛不癢」。

