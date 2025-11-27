遭黃國昌狗仔跟監 陳時中已提告：不能讓做事錯的人不痛不癢

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院政務委員陳時中昨(26日)接受「鏡新聞」專訪時，對於遭疑似民眾黨主席黃國昌狗仔集團跟監，他首度透露，已經提告了，他認為，不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢。

陳時中在2022年底競選台北市長時被黃國昌組成的偷拍小組跟監拍照，抹黃一同參加餐敘的北市聯醫女醫師。去年8月也同樣參加醫界餐敘後被偷拍。陳時中10月接受本報專訪時表示，他高度懷疑，他被偷拍和黃國昌組的偷拍人員「是同一批人所為」，那絕對不是臨時照的，而是刻意跟拍，看起來和之前的手法很類似。

陳時中昨接受「鏡新聞」專訪時表示，這些行徑很惡劣，更酸黃國昌「假正義」，打著揭弊大旗，「話都他在說，底下骯髒事也都是他在做」。陳時中也爆料，針對狗仔事件，他已經提告了。被問到是否是對黃國昌提告，他說，「我不知道對誰提告，但我有去告這件事情。講到這件事情心就很痛啦！做錯事的人好像不痛不癢。」

