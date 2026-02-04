遭黃國昌酸「沒魅力」 賴瑞隆搬罷韓回擊：把高雄當籌碼將被唾棄

賴瑞隆重提高雄人罷免前市長的戰功。

民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，並大張旗鼓成立新北市長競選總部，對於2026選戰布局更展現強烈企圖心，他在專訪中直言，在野黨最大的戰略目標就是「打下高雄」，甚至點名民進黨立委賴瑞隆缺乏「Charisma（魅力）」，認為這是在野陣營奪回高雄的千載難逢好機會。對此，賴瑞隆重砲回擊，痛批黃國昌無視高雄人的感受，僅將城市視為政治交換的籌碼。

黃國昌近期大談2026布局，除了拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更將目光鎖定南方，並分析，若由國民黨立委柯志恩對上「沒魅力」的賴瑞隆，對在野黨而言極具優勢。此外，黃國昌更主張縣市長選舉應避免「三腳督」，要求藍白合作縣市應簽署「正式政黨協議」。而在新北戰場，他則一改犀利風格，大讚侯友宜政見落實率高，並稱與李四川的競爭是「民主典範」，強調政治除了競爭也有合作。

針對黃國昌的「魅力論」與「戰利品論」，賴瑞隆表示，這番言論充分顯露出黃國昌根本不在乎高雄的發展與市民感受。賴瑞隆強調，高雄人民期待的是一位真心重視城市進步的市長，而非一個把高雄當作換取政治利益、當作總統大選墊腳石的投機者。他更語帶威脅地提醒：「上一個把高雄當墊腳石的人已經被罷免了，高雄人絕對不會接受這種政治人物！」





