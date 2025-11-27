遭黃國昌養狗仔長期偷拍 陳時中提告：要給做錯事的人一個教訓

疑似遭民眾黨主席黃國昌狗仔集團長期跟監，行政院政務委員陳時中專訪表示正式提告。（資料照片／林煒凱攝）

民眾黨主席黃國昌日前接連爆出養狗仔、駭客等爭議，《鏡報》報導指出，在疫情期間用心防疫的行政院政務委員陳時中，後來在投入台北市長選舉時，也曾遭到黃國昌狗仔軍團長期跟監。陳時中昨（26日）接受《鏡新聞》專訪，對於疑似民眾黨主席黃國昌狗仔集團跟監，他透露，已經提告了，他痛批此行徑很惡劣，是沒有底線的違法行為大酸黃國昌是假正義，強調不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢。

2022年11月，現為政務委員的陳時中競選台北市長期間，遭國民黨立委徐巧芯踢爆，酒後十指緊扣聯醫女副院長畫面，去年8月也同樣參加醫界餐敘後被偷拍。事後遭《鏡報》踢爆，長時被黃國昌組成的偷拍小組跟監拍照，陳時中昨接受「鏡新聞」專訪時表示，這些行徑很惡劣，已經提告。

廣告 廣告

陳時中受訪表示，本來不想告，但因為不告又被私下一直講，「我受傷了一直被揭傷口，但犯錯的人卻沒事」，他後來覺得法律是依靠，一切交由司法處理。

陳時中表示，雖然他知道政治本來就黑暗面，但還是有底線在，不能超越範圍，這行為幾乎是違法，更提及黃國昌打著揭弊大旗，「底下骯髒事也都是他在做」，酸是假正義。

陳時中強調這行為相當惡劣，做錯事要給一個教訓，「我不知道對誰提告，但我有去告這件事情。講到這件事情心就很痛啦！做錯事的人好像不痛不癢。」



回到原文

更多鏡報報導

驗出非洲豬瘟！台灣豬肉出口喊卡、通報WOAH 陳時中：初步還沒有快擴證據

獨家起底／黃國昌背叛的企業金主好友曝光！他是菱傳媒老闆 因狗仔偷拍陳時中兩人鬧翻

幕後／《菱傳媒》雪藏陳時中偷拍照1個月為哪樁？ 社長陳申青插手新聞編務惹怒總編