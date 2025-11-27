遭黃國昌養狗仔長期跟拍 陳時中提告：政治人物應守住道德底線

行政院政務委員陳時中在投入台北市長選舉時，曾遭黃國昌的狗仔軍團長期跟監。陳時中今(27)日出席勞動部消除懷孕歧視座談會前受訪強調，他已委託律師對相關人提出告訴。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕媒體報導民眾黨主席黃國昌日前爆出養狗仔爭議，行政院政務委員陳時中在投入台北市長選舉時，也曾遭黃國昌的狗仔軍團長期跟監。陳時中今(27)日出席勞動部消除懷孕歧視座談會前，接受媒體聯訪證實，他已委託律師對相關人提出告訴，希望能夠真相大白。

勞動部今日舉辦「消除懷孕歧視，築起友善職場」座談會，行政院政務委員陳時中、勞動部長洪申翰共同公布國內首份「女性懷孕友善職場安全感」調查結果，提出「消除懷孕歧視，築起友善職場」策略，並邀集民間團體及友善企業代表出席發言。

廣告 廣告

陳時中會前接受媒體聯訪，針對媒體報導他已對黃國昌提告，陳時中表示，他是委託律師，對相關人士提出告訴，希望對事件能夠釐清。

對於過去一項自詡揭弊專家的黃國昌，竟然養狗仔來偷拍，陳時中表示，政治的廚房很熱，怕熱就不要進來，但其中還是有基本的遊戲規則，守住政治道德的底線，是政治人物基本的風範，是一件非常重要的事。他強調，此次事件他當然身受其害，因此希望透過司法，釐清真相，能夠真相大白。

【看原文連結】

更多自由時報報導

世界第一大城市是它 東京跌至第3 亞軍從第9名竄升

遭黃國昌狗仔跟監 陳時中已提告：不能讓做事錯的人不痛不癢

羅唯仁退休前1天......傳「不請自來」參加台積研發機密會議

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

