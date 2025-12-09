遭黑函爆料「婚外情ing」 高市前副議長蔡昌達喊告：初選奧步又來了

民進黨高雄市議員提名時程未定，但近期地方卻流傳一封標題為「婚外情ing」的爆料黑函，內容指控前高雄市議員蔡昌達涉入婚外情。對此，蔡昌達今（9）日稍早喊告，怒斥「初選奧步」又來了，決心透過司法追查黑函幕後黑手。

前高雄市副議長蔡昌達遭黑函爆料婚外情揚言提告。（圖／蔡昌達臉書）

蔡昌達今日在臉書發文，開頭就直指「初選再次遭抹黑，蔡昌達不忍提告了！」

他提到初選奧步又來了，這次他不再容忍，堅定提告，決心透過司法追查黑函幕後黑手，端正選風，自證清白，更不容許選情再次被莫名其妙的逆轉。

蔡昌達表示，4年前在黨內初選時，自己民調原本遙遙領先，卻突然被捏造的婚外情黑函攻擊，雖然事後證實對方是他太太也認識的朋友，但卻已意外落選，成為奧步的最大犧牲品。

蔡昌達稱黑函攻擊情節複製貼上都沒改。（圖／蔡昌達臉書）

蔡昌達指出，這次初選自己的選情一樣是穩定領先，卻再次受到同樣的黑函攻擊，甚至情節複製貼上，連改都不改。面對惡質操作，他決定正面出擊，向檢調提告，決心要揪出制作黑函的有心人士及幕後黑手，維護自身清白。最後蔡昌達也透露，被牽涉的友人也表示要揪出造謠者，也將提告。

對於黑函事件，民進黨高雄市黨部主委黃文益回應，至今黨部並未收到任何具名陳情，若是匿名影射或不具名檢舉，將不會啟動調查機制；不過，若涉及擬候選人私德，提名時會有審核機制，不由黨部操持，沒有維護特定候選人問題。

高雄市黨部主委黃文益。（圖／翻攝黃文益臉書）

蔡昌達曾當選高雄縣市合併後的第1屆和第2屆第11選區（大寮、林園）議員及副議長；2018年因「韓」流強勁，大環境對民進黨極為不利，終以副議長之姿挑戰四連霸失利，意外成為落選頭；2022年欲捲土重來，結果初選時就落敗未獲提名。

