遭黑道盯哨？鄭文燦案污點證人當庭喊「壓力大」：住家附近常有不明人士徘徊

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​前海基會董事長鄭文燦被控涉嫌收受華亞科技園區擴大開發案東側地主500萬元，桃園地院14日首次開審理程序庭，由檢辯詰問轉為污點證人的被告廖力廷，廖力廷當庭坦言，自己因為此案壓力很大，住家附近常有黑道人士徘徊，而且鄭文燦曾高居行政院副院長，很憂心此案無法公正審判。​



​鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，被桃園地檢署依違反貪污治罪條例起訴、求刑12年。歷經1年多的準備程序庭，全案於上個月裁定監聽及偵訊等證物皆具證據力，桃園地方法院14日首次進行審理庭，全案進入實質審理階段，鄭文燦、楊兆麟及轉為污點證人的廖力廷接受檢辯三方詰問。

帶500萬元赴官邸 賄賂鄭文燦？ 廖力廷曝款項收受經過 ​

廖力廷為林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松的小兒子，被控與父親等人為了工五擴大開發案9.12公頃土地，希望能從區段徵收改為自辦市地重劃一事，一起到鄭文燦市長官邸送500萬元。檢方詰問聚焦重劃會與桃市府會議往來紀錄、500萬元現金送進官邸過程，以及鄭文燦在近1年後將款項退回用意。

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廖力廷表示，2017年9月14日晚間他與父親帶著裝有500萬元的手提包前往官邸，500萬元是由鴻展公司股東楊兆麟指示要給鄭，且分3次各提領120萬元、300萬元、80萬元，他們將包包塞在茶几下方，但鄭文燦進來後他就被請到外面，聽不到兩人談話內容。

廖力廷認為，鄭文燦應該知道手提包裡是錢。隔年楊兆麟又要他交付600萬元，說是要支持鄭文燦選連任。但在2018年8月13日，鄭文燦於官邸交給廖力廷2個包包，回家才發現分別裝有500萬元及600萬元現金。廖力廷猜想是鄭文燦得知廖俊松被監聽才將錢退還。而廖力廷也在庭上坦承，案發後壓力極大，住家附近有不明人士出沒，並曾遇市府團隊前官員怒目相視。​

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