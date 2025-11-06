遭點名背刺藍營！黃敬平喊願退黨換團結 藍營粉專再爆他嘲諷國民黨「民調跌很意外嗎」

國民黨桃園市議員黃敬平被點名背刺藍營自己人。（翻攝自黃敬平臉書）

藍營內戰！支持藍營的臉書粉專「政客爽」日前公開點名國民黨桃園市議員黃敬平，指他在綠營政論節目訕笑自己人，呼籲大家「2026不要投票給黃敬平」，嗆他滾回去當名嘴；黃敬平則回應稱他願意退出國民黨換取黨內團結。然而「政客爽」今（6日）再挖一段影片，爆料黃敬平曾在節目上說：「民調繼續掉不是國民黨的常態嗎？你覺得很意外嗎？」

點名黃敬平該被淘汰 嗆2026回去當名嘴

「政客爽」3日發文公開點名：「國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小」，指他在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，例如酸凌濤跟翁曉玲「出國少講話」，批他存在綠營節目的價值就是會唱和製作單位的需求。

4日「政客爽」再發文提到網紅鍾明軒先前的爭議事件，指出黃敬平在節目上扭曲鍾明軒的發言、抹黑鍾明軒，痛批黃敬平公然抹黑霸凌無辜公民，不該繼續再當市議員，也指他違背政黨的黨格，不該繼續存在這個政黨，「唯一支持黃敬平2026滾回去當名嘴」。

黃敬平稱力挺鄭麗文「得罪很多人」 認了不願幫凌濤背書

黃敬平對此發文回應，稱最近對他的批評是因為他在這次國民黨主席選舉力挺鄭麗文，得罪了很多人。對於「政客爽」提到的事件他也說自己說明過很多次了。而針對側翼攻擊他沒幫凌濤講話，他也坦言「我確實不會幫他當時自滿說的大話背書講話」，並爆料他知道有部份的國民黨立法委員私下也凌濤發言不以為然。

黃敬平認為，在反大罷免期間，只要是反大罷免的人，各司其職，在地方也好、中央也好、甚或是在電視上，每個人都有自己的定位。對於在媒體政論節目他不管罵誰，都會有藍的、綠的會跑來他，各抒己見他也都尊重，指可惜現在鄭麗文當選上任黨主席，這些東西又變成攻擊他的東西。

黃敬平遭藍營粉專點名下架，他稱是因為黨主席選舉他支持鄭麗文才得罪很多人。（翻攝自黃敬平臉書）

他甚至說，如果要他退出中國國民黨才能做到從黨員到支持者都希望看到的團結，而非吵吵鬧鬧自相殘殺的話，「我也願意退出國民黨。」至於他是否為合格的桃園市議員，他自會對選區選民交代。

政客爽再嗆背刺 揭黃敬平嘲諷藍營民調低

「政客爽」則不以為然繼續開嗆，直言黃敬平是「背刺藍營的爛人」，並表示他攻擊黃敬平跟國民黨主席選舉毫無關係，「純粹是你犧牲他人換取版面跟賺通告」。

「政客爽」今再公布一段影片，時間為去年5月黃敬平在政論節目上被主持人問到：「國民黨繼續衝民調繼續掉，怎麼回事？」黃敬平沒有幫忙辯護，而是笑著回：「民調繼續掉不是國民黨的常態嗎？你覺得很意外嗎？電視機前的觀眾你們覺得意外嗎？」現場眾人大笑，還說黃很誠實。「政客爽」痛批，當時藍白在推動國會改革和青鳥對抗，「大家這麼努力，結果你黃敬平爽爽在三立政論領著通告費酸國民黨民調低，同黨同志情何以堪？」

