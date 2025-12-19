遭點名角逐2026北市長 林右昌：沒有任何參選規劃

台北市 / 焦仲 綜合報導

隨著2026縣市首長大選逐步逼近，各縣市及各黨派也正積極佈署，而前民進黨秘書長林右昌也被視為民進黨參選台北市長的一步活棋。不過，林右昌今(19)日出席TIA名人講堂「世界變局下的台灣 ─ 我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講，在會前受訪表示「個人並沒有任何參加2026大選的規劃，以及任何有關選舉的想法。」

許久未見的前民進黨秘書長林右昌，今(19)日出席台灣勵志協會所辦的TIA名人講堂「世界變局下的台灣 ─我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講，並分享他在美國與以色列的觀察。不過針對2026的縣市首長大選，民進黨的台北市長布局，前祕書長林右昌一直被列為潛在人選。

前民進黨秘書長林右昌說：「非常謝謝大家的關心還有厚愛，很多人一直在幫我找這個選舉的一個工作。不過我個人並沒有任何參加 2026大選的規劃，以及這樣子的一個想法。那我想最重要的還是思索台灣的一個未來，我想謝謝大家的關心。」

然而，現今綠營在台北市市長人選，雖然只有壯闊台灣理事長吳怡農登記參選台北市長，但綠營在台北市的部分為徵召區。因此，即便未向黨中央登記也同樣有機會。且國民黨更是早就將人選底定，預計將由現任台北市市長蔣萬安參選，並爭取連任的機會。

