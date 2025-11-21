遭點名選2026桃園市長？蔡其昌反駁「沒有這種說法」：從未有過這種討論、也沒有任何對這件事的想法

民進黨積極備戰明年（2026）地方大選，但桃園市長候選人目前仍未明朗；有媒體報導稱，民進黨在2026桃園市長選舉要出「奇兵」，民進黨立委蔡其昌頻遭點名。對此，蔡其昌今（21日）於電台節目《新聞放鞭炮》強調，「沒有這種說法、從未有過這種討論」。

針對參選桃園市長，蔡其昌無奈表示，「真的沒有這種問題啦！一大堆工作要丟給我」。他強調，「絕對沒有這件事，也沒有人跟我談過，某天就突然看見媒體報導」。

廣告 廣告

蔡其昌說，他已經回答很多次了，「沒有這件事，我也沒有任何對這件事的想法」。而對於民進黨會徵招誰來選桃園市長，蔡其昌僅回覆，「會贏的人」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

更多放言報導

「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟？！蔡其昌指「會請中信球團說明」...點出疑點「棒球非中國普及運動」：一時間出現職棒球團「背後是否有其他意涵？」

賴清德點名「中央協助」...周玉蔻爆「內定蔡其昌明年二月接總召」！本人親回：沒有談任何位置啦