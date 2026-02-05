遭點名「2028最大公約數」？蔣萬安：我心裡最大的是台北市民、台灣人民

政治中心／綜合報導

雖然年底才要進行2026地方選舉，但政壇已經開始討論2028年誰挑戰總統賴清德，媒體人吳子嘉昨大膽預言，蔣萬安是最好的總統人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來「光輝十年」。對此，台北市長蔣萬安今（5）日笑著說「我心裡最大的就是台北市民、台灣人民，沒有要約分。」

吳子嘉在4日的直播節目《董事長開講》中說，蔣萬安具備美、中雙方都能接受的領袖特質，是政壇當前的「最大公約數」。並肯定蔣萬安的個人素質認為，蔣萬安擁有美國律師執照，中英文流利且學問紮實，加上為人謙虛、沒有用人唯親的問題，是極具高度的領袖人才。

吳子嘉昨大膽預言，蔣萬安是最好的總統人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來「光輝十年」。

對此，蔣萬安上午回應表示「我心裡最大的就是台北市民、台灣人民沒有要約分」。

另外，針對輝達議題，蔣萬安表示，現在就在進行最後相關程序，昨天才召開區段徵收及市地重劃的審議會，接下來會進行議價的審議，議價之後定約預計在農曆年前可以完成簽約。

至於行政院長卓榮泰認為輝達落腳台北市是中央與地方共同努力的結果，蔣萬安回說「台北市政府全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，也非常感謝輝達最後決定落腳台北，也選在北士科，過程當中也謝謝中央的協助。」



