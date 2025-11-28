遭黨內圍剿提「13寇」 吳怡農：不應以團結為名壓制不同主張

表態爭取代表綠營出戰2026年台北市長選舉的壯闊台灣創辦人吳怡農，日前因批評大罷免操盤，遭到圍剿，昨天他搬出「13寇事件」反擊，引發討論。吳怡農今天（28日）表示，我們不應以團結為名壓制不同的主張，否則組織無法進步。

吳怡農表示，今早看到朋友提問，為何要去提20年前的「13寇」？他指出，當年黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同。可是卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。

吳怡農認為，我們不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織（或國家）都無法進步。吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。但我們民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化：「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」但如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

吳怡農提到，哈佛商學院跟甘迺迪政府學院的教授 Arthur Brooks 是社會學家，研究領域包括政治分化。他在《愛你的敵人 Love Your Enemies》一書中分享三個原則：

第一、不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法。科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場；但是四分之三的人，反而會變得更極端。

所以，當我們面對持反對意見的人，清楚說明為何我們的主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

第二、不要假設對方的動機。Arthur Brooks 舉例：有人告訴你「地心引力存在」，你若不同意，你不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」。質疑動機是最懶惰的論述。更何況，在現在的社會，多少人真正了解對方呢？

第三：善用我們的價值觀 — 去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。

吳怡農說，自己在與家人、朋友的爭執上，不時提醒自己這些準則，但做起來絕對不容易。政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道。

