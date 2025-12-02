遭黨內砲轟麥玉珍仍不放棄台中市長夢？卓冠廷曝「這人」給底氣！

論壇中心／綜合報導

民眾黨立委麥玉珍拋出震撼彈，表態有意投入2026台中市長選舉，不過黨內卻不太買單，民眾黨台中市議員江和樹喊「別鬧了，這不是選菜市場市長」、民眾黨主席黃國昌11月30日受訪時更稱「我現在才聽到這件事」。不過面對黨內潑冷水，麥玉珍今日發文內容仍透露出「想選市長的決心」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上質疑，「恐怕是柯文哲給麥玉珍的底氣」！

麥玉珍今天發文多tag韓國瑜、柯文哲跟黃國昌，點一個關鍵人物叫柯文哲，而柯文哲是不是麥玉珍參選市長背後的底氣？卓冠廷分析，「因為站在柯文哲的角度，各縣市有人想爭取市長候選人是好事，才能讓每地區的議員參選人有母雞，未來才有機會成立黨團，新北市如此，台中也是如此，但為什麼麥玉珍被潑冷水？因為背後是黃國昌，黃國昌在台中的戰略就是不會提人，未提人選之前先告訴國民黨，無論是楊瓊瓔還是江啟臣，民眾黨都會支持。」

不過原本態度堅定的麥玉珍，似乎放軟了，麥玉珍今（2）日接受《風傳媒》訪問時表示，她不會參與2026年台中市長或市議員選戰，當初會發文，是想強調人人平等的精神，任何人若符合資格，都可以去參選任何職位，不應該用一些偏見的語言，去說誰誰誰沒資格選。

