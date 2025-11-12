遭"假冒病患"攻擊 輔大名醫江漢聲休診一週
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導
前輔大校長、名醫江漢聲，昨天（11）下午看診時碰上男子假裝病人，拿出預藏的美工刀攻擊，造成他右手腕、左腹部受傷，警方初步調查，嫌犯輔大肄業，大學時曾因江漢聲涉挪用公款仍續聘發起罷課，可能不滿法院判江漢聲無罪，心生不滿持刀行兇，遭法院裁定羈押禁見。
民視記者洪巧璇：「輔大醫院發生醫療暴力事件，泌尿科名醫江漢聲在昨天（11）下午，看診的時候遭到嫌犯持刀攻擊，預計休診一個禮拜好好休養。」紗布包紮受傷的右手，腹部也被刺傷，江漢聲醫師遇到假病患襲擊，做完筆錄，離開派出所後，神情似乎還有些疲憊。記者vs.輔大醫院醫師江漢聲：「（江醫師你有被嚇到嗎）謝謝謝謝，記者vs.輔大醫院醫師江漢聲，（傷口還好嗎），記者vs.輔大醫院醫師江漢聲，（整個身體都還好嗎）謝謝。」醫師節前一天，竟遭到嫌犯持美工刀劃傷，檢察官複訊後，認為30歲曾姓男子，涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。
名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全（圖／民視新聞）曾姓嫌犯：「沒有正義沒有和平。」嫌犯落網後，情緒相當激動，原來他早就對江漢聲醫師，懷恨在心。時間回溯到2019年，當時擔任輔仁大學校長的江漢聲，被指控，挪用校產650萬元，這讓當時就讀輔大的曾姓嫌犯很不滿，發起無限期罷課行動，目的就是為了抗議江漢聲，繼續擔任校長。曾姓嫌犯（2019）：「我們針對這個黑箱的辦法續任案，表達強烈的不滿與反對。」6年過去了，整起案件在2025年，因為罪證不足，判江漢聲無罪，曾姓嫌犯才會因此闖入診間行凶。
名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全（圖／民視新聞）員警vs.曾姓嫌犯：「刀子在哪。」醫療暴力零容忍，後續院方也將持續強化院內安全防護措施，避免再有類似狀況發生。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全
更多民視新聞報導
最新／小草誣「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 造謠者入境被逮影像曝光
澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位
替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半
其他人也在看
英國最大宗洗錢案刑事審判落幕 贓款處置成新戰場 (圖)
英國史上金額最大洗錢案刑事審判11日在倫敦南華克刑事法院落幕，中國籍首腦錢志敏遭判近12年徒刑。英國警方扣押的虛擬貨幣等犯罪所得總額約52億英鎊，如何處置成為各方新戰場。中央社 ・ 1 天前
颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣政府今晚6時半發布公告，據中央氣象署資料顯示，嘉義縣已非輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報區，因此撤銷登山遊憩區、行水區域、沿海危險區域管制。中央社 ・ 14 小時前
疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。 集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員...匯流新聞網 ・ 14 小時前
颱風將離開 阿里山森林遊樂區預計13日恢復開園
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）受颱風鳳凰影響，嘉義縣今天停班停課，阿里山國家森林遊樂區配合休園；據中央氣象署預報，颱風將於明天離開台灣並減弱為熱帶性低氣壓，遊樂區預計明天上午8時恢復開園。中央社 ・ 14 小時前
事前預告犯罪！持刀襲擊泌尿科名醫江漢聲 輔大肄業生收押
事前預告犯罪！持刀襲擊泌尿科名醫江漢聲 輔大肄業生收押EBC東森新聞 ・ 19 小時前
英史上最大洗錢案！中國首腦判11年8月 1台人曾被捕
英史上最大洗錢案！中國首腦判11年8月 1台人曾被捕EBC東森新聞 ・ 18 小時前
江漢聲看診遇襲 輔大譴責暴力、追究到底
[NOWnews今日新聞]新北市輔仁大學附設醫院名醫、輔仁大學前校長江漢聲，昨（11）日下午在診間看診時遭到男子持美工刀刺傷，導致其右手腕及左腹部受有刀傷，所幸及時治療並無生命危險；攻擊者也被起底是輔...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
馬太鞍溪暴漲明利村淹水2天 水利署拋鼎塊阻水
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖進萬榮鄉明利村，水利署持續在進水點拋鼎塊阻水，但已2天大水仍未退去，災民無奈看著住家被洪水淹得愈來愈高。中央社 ・ 14 小時前
恐怖情人！ 男殺「前前女友」入獄 假釋期再殺「前女友」
桃園市 / 綜合報導 桃園市平鎮區10日發生一起姊弟戀的殺人命案，嫌犯李姓男子曾在17年前勒斃 前前女友 ，當時被判18年半，沒想到他竟在假釋期間，涉嫌於10日上午在桃園金陵路三段附近空地，勒斃前女友，兩次都是姊弟戀，殺人手法也都雷同，這回他犯案後傷害自己而陷入昏迷，清醒後他打電話給警方自首，桃園地檢署11日依殺人罪嫌，法院聲請羈押獲准。接獲報案救護人員立即趕到現場，緊急將受傷的男女送醫急救，但女子傷勢太重最後仍回天乏術，男子則是沒有大礙，不過他不是受害人，而是加害者，這起命案發生在10日早上六時半，桃園市平鎮區一名49歲的李姓男子，殺害51歲的前女友，鄰居一聽到消息都相當驚嚇，民眾說：「那個女的被她的男朋友，用手指在那邊把她弄死。」警方調查發現男子不是第一次殺人，現在 還在假釋期間 ，當年30歲的李姓男子，在2006年，認識當時45歲歐姓已婚婦人，兩人談了一段婚外情，女方提出分手，沒想到男子竟跑到女方家的地下停車場，徒手勒斃對方，隨後打給警方自首，最終被判18年半確定，6年前他假釋出獄，去年七月在美髮店認識周姓女子 進而交往 ，後來女方也要分手，嫌犯供稱因為感情因素，所以約前女友談判，結果又在對方住處附近約50公尺處，以同樣手法，同樣是姊弟戀，嫌犯用同樣的手法勒斃前女友。殺完人嫌犯也傷害自己而陷入昏迷，醒來後主動報警自首，供稱是因為生活瑣事吵架，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「李姓被告經檢察官訊問後，認涉犯殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。」還在假釋期間，嫌犯卻不思悔改再次犯案，如今被依殺人罪羈押。律師郭明翰說：「犯嫌在假釋期間犯故意殺人罪，其原本的假釋會被撤銷，殘刑也必須全部服刑。」只因感情不如意，就17年間殺害兩條無辜人命，現在得為自己的行為，再度付出代價。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報
社會中心／綜合報導柬埔寨太子集團進行國際詐騙，在台灣大量購買豪宅、豪車，儼然當成洗錢基地。但總是透過現金交易，動輒提領幾億現金。立委質疑金管會有沒有把關？銀行是在睡覺嗎？金管會主委證實，曾金檢十家銀行，七年來疑似洗錢申報多達52次。北院也罕見澄清，15萬交保的性感特助，是檢察官法命具保候傳，並非法官裁定。檢警調來到和平大苑豪宅，進行搜查，光一戶豪宅就要破億，太子集團還一共買下11戶，豪車更不用說，包括要價兩億的「山豬王」布加迪在內，一共26部超跑，洗錢金額共超過45億，傳出都是現金交易，難道金管會都不知情嗎？立委（國）賴士葆vs.金管會主委彭金隆「我們總共有十家銀行，十家銀行有進出，掌握你們處理什麼，仔細地去看這個內容，至少它在通報上是沒有問題，這十家的銀行有沒有問題，你告訴我嘛初步了解，現在初步來看他們在做大額通報，應該是都符合規定。」和平大苑豪宅一戶破億 針對太子集團過去七年銀行局申報５２次洗錢情資（圖／民視新聞）一般人要提領幾十萬，就會受到行員再三關心，破億的現金，卻能夠提領得如此輕鬆，針對太子集團洗錢案，金管會在立院證實，過去七年都有掌握，銀行局甚至加碼表示，光是洗錢申報就高達52次。立委（民）李坤城vs.銀行局局長童政彰「我們目前掌握到的訊息，是從108年之後，金融機構有做了，有52次的相關申報動作，你們把情資給調查局，調查局沒有任何的動作嗎，這個是整個國家洗防體系，哇那我們國家整個洗防體制有問題耶。」陳志左右手李添特助劉純妤１５萬交保挨轟縱放 北院澄清檢方未聲押無從介入（圖／民視新聞）疑似透過六十個銀行帳戶洗錢，過去有十家銀行都有按規定，進行大額通報，檢警調似乎也早就知情，卻直到美國司法部起訴，才動了起來，被質疑是不是慢半拍。太子集團主席陳志左右手李添，他的特助劉純妤，姣好的臉蛋和身材，成了外界討論焦點，只是訊後十五萬交保，引來網路狂轟縱放詐欺犯。北院罕見特別澄清，是檢察官並未就該被告聲押，法院依法無從介入，強調交保並非法官所裁定，盼弭平外界質疑聲浪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報 更多民視新聞報導太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半民視影音 ・ 14 小時前
太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回
（中央社記者劉世怡台北12日電）北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台幹部5人，北院裁准4人，諭知凃姓被告交保。北檢不服交保裁定，提起抗告。高院今天認定抗告無理由，予以駁回確定。中央社 ・ 14 小時前
8旬婦悶死癱兒遭判刑！法官建請總統特赦 家總聲援：面對照顧殺人應立法
80歲劉婦長期照顧重度腦麻兒50年，然在2023年因新冠住院返家後，也發現兒子確診，她在身心極度疲憊下將1萬元紅包塞入兒子口中致死。一審判處2年6月。家庭照顧者關懷總會今（12）日表示理解與支持，指出事件反映台灣長期照顧制度在重度失能者照護資源上的不足。太報 ・ 13 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒遭判刑 須文蔚籲總統特赦
（中央社記者蕭博文、劉世怡台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚今天說，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。中央社 ・ 15 小時前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 14 小時前
診間持刀揮砍名醫江漢聲！ 輔大肄業生「殺人未遂」遭收押
【記者謝亞庭／新北報導】輔仁大學附設醫院驚傳攻擊事件！一名30歲的曾姓民眾於昨（11）日前往看診，不料竟在診間內持美工刀攻擊醫生，而該名受害醫師正是名醫江漢聲。所幸現場醫護與保全人員立刻上前制止，曾男事後也隨即遭警方逮捕，並移送至新北地檢署複訊；檢方訊後依涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
快訊／名醫江漢聲看診「突遭持刀攻擊」！輔大醫院證實了 傷勢曝光
輔大醫院驚傳醫療暴力！前輔大校長、名醫江漢聲今天（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，被1名曾姓男子突然拿出美工刀攻擊，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷。對此，輔大醫院表示，警方已將涉事者帶回偵辦，至於受傷的醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子假扮病患闖診間行凶 名醫江漢聲看診時遭刺傷
社會中心／綜合報導前輔大校長、名醫江漢聲，今天下午看診時，竟然有人假裝病人，闖入診間，還拿出預藏的美工刀攻擊，造成江翰聲右手腕刺傷、左腹部擦傷，還好沒有生命危險，警方初步調查，這一名嫌犯，過去曾經檢舉江漢聲挪用公款，可能不滿法院判江漢聲無罪，讓他心生不滿，才會持刀行兇。民視 ・ 1 天前
母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
台北市一名79歲劉姓老婦人照顧癱瘓兒子長達50年，卻因確診新冠肺炎無力照顧，心力交瘁下將兒子悶死，台北地院一審判處劉婦2年6月，但合議庭審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊認為老婦情堪憫恕，建請總統賴清德依赦免法規進行特赦。鏡報 ・ 15 小時前
國民黨團倡設立院兩岸事務小組 藍委：須跨黨派共識推動
江啟臣表示，關於立法院「因應兩岸事務小組」的提議，國民黨團今天提出相關構想。其實早在民國89年，立法院也曾設立「因應兩岸事務任務小組」的作業要點，當時規劃由院長擔任召集人、副院長任副召集人，各黨團推派代表參與，但最終並未實際運作。他強調，若這次有黨團正式提...CTWANT ・ 15 小時前
國寶級女詩人零雨新書發表會 童子賢、李遠等大咖現身祝福
美國紐曼華語文學獎得主、詩人零雨跨度40年的《零雨作品集》由印刻文學擘畫出版，今（12）日下午在松菸誠品舉辦新書發表會，現場貴賓雲集，跨世代作家、詩人齊聚一堂，文化部長李遠特地到場致意，並現場朗讀零雨的詩作三首：「我是零雨的粉絲，最近到家附近散步，總會繞到某棵樹下，想起她的詩句『樹還不想睡』。我想像中的城市，應該是這樣，從年頭到年尾都有文化活動。」甫於5月推......風傳媒 ・ 14 小時前