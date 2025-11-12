遭"假冒病患"攻擊 輔大名醫江漢聲休診一週

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

前輔大校長、名醫江漢聲，昨天（11）下午看診時碰上男子假裝病人，拿出預藏的美工刀攻擊，造成他右手腕、左腹部受傷，警方初步調查，嫌犯輔大肄業，大學時曾因江漢聲涉挪用公款仍續聘發起罷課，可能不滿法院判江漢聲無罪，心生不滿持刀行兇，遭法院裁定羈押禁見。

民視記者洪巧璇：「輔大醫院發生醫療暴力事件，泌尿科名醫江漢聲在昨天（11）下午，看診的時候遭到嫌犯持刀攻擊，預計休診一個禮拜好好休養。」紗布包紮受傷的右手，腹部也被刺傷，江漢聲醫師遇到假病患襲擊，做完筆錄，離開派出所後，神情似乎還有些疲憊。記者vs.輔大醫院醫師江漢聲：「（江醫師你有被嚇到嗎）謝謝謝謝，記者vs.輔大醫院醫師江漢聲，（傷口還好嗎），記者vs.輔大醫院醫師江漢聲，（整個身體都還好嗎）謝謝。」醫師節前一天，竟遭到嫌犯持美工刀劃傷，檢察官複訊後，認為30歲曾姓男子，涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全（圖／民視新聞）曾姓嫌犯：「沒有正義沒有和平。」嫌犯落網後，情緒相當激動，原來他早就對江漢聲醫師，懷恨在心。時間回溯到2019年，當時擔任輔仁大學校長的江漢聲，被指控，挪用校產650萬元，這讓當時就讀輔大的曾姓嫌犯很不滿，發起無限期罷課行動，目的就是為了抗議江漢聲，繼續擔任校長。曾姓嫌犯（2019）：「我們針對這個黑箱的辦法續任案，表達強烈的不滿與反對。」6年過去了，整起案件在2025年，因為罪證不足，判江漢聲無罪，曾姓嫌犯才會因此闖入診間行凶。

名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全

名醫江漢聲遭假病患持刀攻擊 預計休診一週 院內加強安全（圖／民視新聞）員警vs.曾姓嫌犯：「刀子在哪。」醫療暴力零容忍，後續院方也將持續強化院內安全防護措施，避免再有類似狀況發生。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

