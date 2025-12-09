遭「假經理工作信」詐騙！總務急匯款3次 公司損失1700萬元

有位上班族收到假冒主管的電子郵件，不慎讓公司損失1700多萬元。（示意圖／unsplash）

詐騙集團愈發猖獗，連工作信件也得小心！有民眾近日收到自稱經理寄來的 mail，要求加LINE並協助緊急款項處理，他當下並未多加查證就照做，直到公司發現釣魚郵件異常，他才驚覺遭到詐騙，還讓公司損失了1700多萬元。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，他是某傳產公司的總務，今年11月中旬，他坐在位置上忙著行政庶務，突然收到1封電子郵件，寄件者的信箱是「alonswinfredrgermanbl@gmail.com」，信件中稱「我是經理OOO，因要事安排，請你建立幫忙加入財務LINE」，上面還附有群組QR code。

當事人表示，當時他以為是主管來信，便直接按照指示辦理，接著對方假扮主管的語氣，傳了很多資料給他，聲稱待會有1筆款項要付過來，詢問目前公司可動用資金還剩多少，要求財務彙整之後，把資料傳送過去，而對方還丟來1組匯款資訊，聲稱現在有幾筆訂單進來，有款項要先墊付，需要他當天協助處理。

當事人說，當下他完全沒起疑心，以為就是重要的事務得處理，於是他就指示助理先後3次前往銀行以電匯方式，匯出18萬、10萬及27萬美元，行員詢問時，他還回答是訂單預付款，「最後，公司發現有釣魚郵件侵擾，這時我才發現款項沒有匯過來，整個過程從頭到尾根本就是假冒主管指示的詐騙，這次公司總共損失約新台幣1700多萬元！」

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、收到電子郵件，務必確認寄件者是否可信。

2、電子郵件提到金錢、匯款帳號，請以電話或其他通訊管道聯繫寄件者（官網的聯繫窗口）確認內容無誤。

3、收到可疑郵件，請不要理會，並直接向165查證。

