遭《央視》起底！沈伯洋影片回擊：充滿造謠

大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋「立案偵查」，指控他以發起、建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，將依法追究其刑事責任。官媒《央視》今早發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱可透過國際刑警組織等，展開全球抓捕。對此，沈伯洋也回擊《央視》，批別想用羅織罪名方式，把手伸入台灣。

大陸重慶公安 宣布對沈伯洋「立案偵查」，指控他以發起、建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，將依法追究其刑事責任。（圖/沈伯洋辦公室提供）

沈伯洋今天（9日）表示，《央視》在假日的時候，非常辛苦的做了自己的7分半中的偽記錄片，那他必須要講，當然第一是非常辛苦，但裡面充滿了造謠，甚至還提到說自己又收了台商多少錢，收了美國多少錢，「跟我們台灣的（國民黨團總召）傅崐萁有什麼差別」。

綠委沈伯洋。（圖/資料照）

沈伯洋更指出，一直說他有美國的三棟房子，結果證據都拿不出來，現在如果按照對方講的那麼有錢的話，「那現在你們欠我不知道幾棟房子，還有幾億美金了」？沈伯洋最後敬告《央視》，認真做內宣就可以了，不要想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。

