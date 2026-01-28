遭「女裝大叔」射後不理…她斬首帶回家 名醫父掌鏡拍愛女挖眼割舌

國際中心／綜合報導

田村瑠奈不滿「女裝大叔」浦仁志「射後不理」竟將人殺害分屍。（圖／翻攝自X平台）

震驚日本社會的2023年札幌無頭男屍案，源於女子田村瑠奈不滿「女裝大叔」浦仁志「射後不理」，憤而殺人斬首，甚至返家挖眼割舌，其父親、精神科醫師田村修，不僅不報警，還涉嫌協助棄屍與藏匿頭顱，二審於27日宣判。札幌高等法院認定田村修在棄屍罪行中僅屬「幫助犯」，撤銷一審判決，減刑為有期徒刑1年、緩刑3年。

根據《北海道新聞》報導，北海道札幌知名紅燈區薄野的一間飯店內，發現一具無頭男屍，死者為62歲的浦仁志。隨著警方深入調查，發現主嫌田村瑠奈先前在夜店的「變裝派對」上結識扮成女裝的浦仁志，兩人隨後前往飯店開房。期間，死者在未採取任何避孕措施下與瑠奈發生性關係。事後瑠奈由父親田村修陪同前往診所取得緊急避孕藥，疑似因此對死者心生怨恨，進而萌生報復殺機。

待雙方再次相約於飯店時，田村瑠奈持刀殘忍殺害浦仁志，並將其頭顱割下裝袋帶回住處。更驚悚的是，瑠奈返家後並未罷手，繼續對頭顱進行毀損，包括挖出眼球、割除舌頭等變態行徑。而身為精神科醫師的父親田村修，以及母親田村浩子，不僅未阻止女兒，反而成為共犯。田村修除了負責開車接送女兒犯案、協助保管頭顱外，甚至親手拿著攝影機，拍攝女兒破壞屍首的恐怖過程。

一審札幌地方法院認為，田村修身為精神科醫師，卻在女兒面前淪為唯命是從的僕人，為了不想被女兒責罵而放棄倫理底線，判處他1年4個月有期徒刑、緩刑4年。被告不服提出上訴，札幌高等法院27日做出二審判決。

審判長指出，關於「遺棄屍體」的罪名，田村修雖然駕駛車輛載運女兒與頭顱，但該行為應被評價為「幫助犯（從犯）」，而非一審認定與女兒共謀的「共同正犯」。審判長認為，主導棄屍的是女兒瑠奈，父親僅是提供協助，且是在女兒強烈要求與暴力威脅的異常家庭環境下被迫配合。

基於參與程度的重新認定，高等法院撤銷了一審判決，改判田村修有期徒刑1年，緩刑3年。至於主嫌田村瑠奈，目前仍因殺人罪等多項罪名遭到起訴，審判程序仍在進行中。

