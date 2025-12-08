遭「性暴力」影像外流 女學生：求助校方但擔心二度傷害

遭性暴力影像外流，一名女高中生在校園內遭到男同學性暴力對待，影片還外流。（圖／東森新聞）





遭性暴力影像外流，一名女高中生在校園內遭到男同學性暴力對待，影片還外流，她出席記者會說天天活在恐懼中，而且當下無法抗拒，求助校方又擔心二度傷害。國教盟就呼籲，教育部應開設保護課，讓學生了解遇到性騷擾時該怎麼應對。

受害女學生：「當下感到不適且無法抗拒，擅自拍攝留存多部我本人的性影像，讓我被迫活在恐懼中。」

女高中生鼓起勇氣陳述她2024年在校園內遭到男同學性暴力對待，並在違反她意願的情況之下拍攝性影像在網路流傳，她至今都沒得到加害者誠懇地彌補。

受害女學生：「我第一時間向校方求助的時候，發現最可行的處理途徑與程序缺乏清楚兒少友善的說明，也讓我擔心詰問過程中會對我造成二度傷害，使得整個求助之路充滿阻力。」

她選擇站出來，也為呼籲相關單位正視性影像的犯罪，最殘酷的是剝奪了被害人的自尊，校方應保護受害者，並透過教育讓所有青少年知道不該去轉傳相關影像。

受害女學生：「希望可以增加保護課，應該讓他們灌輸一個觀念，為什麼不可以拍，不應該傳那些性影像，因為會造成很多人需要一輩子彌補的傷害。」

語氣中聽得出女高中生的無助，國教盟調查也指出，青少年最關心的十大議題中，遇到性騷擾該怎麼辦高居第三名，政府必須積極築起有效防護網。

立委(國)王育敏：「性教育跟自我保護，這一些知識訊息量還停留在撥接時代，上課的內容不是只有在教導認識自己的性器官而已，事實上轉傳就是犯罪。」

防堵新型態的數位性暴力，教育也必須與時俱進，避免讓青少年在成長過程中留下無法釋懷的傷痛。

若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

