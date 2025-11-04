遭「政客爽」攻擊 黃敬平：願退黨換團結

▲國民黨桃園市議員遭挺藍粉專「政客爽」點名攻擊，黃敬平回嗆，如果退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，他願意退出國民黨。（圖／翻攝黃敬平臉書）

[NOWnews今日新聞] 挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，如果退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，他願意退出國民黨。

黃敬平指出，自己過去曾從事媒體記者工作，說話一向直率，當記者時如此，成為議員後也不改初心。他坦言，長期以來，臉書粉專上常有綠營與藍營支持者留言批評，但他早已習慣，無所謂也無所畏。這次國民黨主席選舉因力挺鄭麗文而得罪不少人，但他表示「我從不在意」。

他提到，網路近日流傳「政客爽」粉專的連結，放話要「一直打黃敬平打到2026年」，但所指內容其實是今年4至6月間已被媒體報導的舊聞，當時他已說明過，並與藍委翁曉玲、陳玉珍通過電話溝通。黃敬平表示，側翼粉專刻意扭曲事實，使其臉書訊息與服務管道被大量干擾，影響民眾陳情。他強調，「就算要殺我誅心，也該給我自辯機會」，每個人都有言論自由，「難道黨內也容不下異見？」

黃敬平說，外界批評他在反大罷免期間未替凌濤講話，他承認確實如此，因為不願替「自滿說大話」背書。他指出，當時不同崗位的藍營人士各司其職，採取不同策略，自己在媒體上的表述都有紀錄，媒體也曾完整報導。沒想到在黨主席選後，側翼再度拿舊事攻擊，企圖「抓戰犯、拿我祭旗」，他表示並不在意，只感嘆這些人「忍了很久，辛苦了」。

他強調，自己在政論節目中不分藍綠照罵，早就清楚「怕熱就不進廚房」的道理。但他遺憾地說，主席選舉結束後，本應團結前進的國民黨，卻仍有人「同黨操戈」，讓中間選民看到國民黨「炮口對內」。

黃敬平指出，既然鄭麗文已當選主席，黨內紛擾應該告一段落。他理解有人不滿結果，若一定要找戰犯，他願成為對象，「我只是黨內的路人甲，不重要」。他說，自己最重視的是平鎮區與桃園地方的選民服務與建設工作。

他坦言，為鄭麗文發聲會「萬箭穿心」，知道有人會蒐集自己在綠媒發言的影片斷章取義攻擊，卻忽略他在節目中多次與綠營名嘴辯論、被圍剿的畫面。黃敬平表示，「如果批我、罵我能讓黨內團結，那就繼續批判來吧」。若退出國民黨能讓黨員與支持者停止內鬥、實現團結，他願意離開。

黃敬平最後說，自己是否合格的桃園市議員，會向選民交代。服務處多年來處理無數案件，選民自有公評。他批評側翼罔顧事實帶風向，強調民代與網紅粉專不同，民代要對選民負責，要接受檢驗，而粉專卻有話語權卻不需承擔責任。他強調，「若罵我或要我離開國民黨，可以換來黨內團結、不再自相殘殺，我十分願意成全。」

