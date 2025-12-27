遭「暴力摸胸熊抱」居服員喊痛嚇哭…關鍵錄音讓色老翁準備進去關

記者洪正達／高雄報導

A女遭色翁前後猥褻6次，最後法律重判老翁2年6個月。（示意圖／Pakutaso）

高雄一名居服員A女 （化名）2024年間前往鳳山到宅照顧名阿嬤，卻沒想到被戴姓阿公「壁咚猥褻襲胸」 共6次，神智大言不慚的說「你不讓我摸我更不舒服」讓A女氣炸錄音提告，案經高雄高分院審理後，重判戴翁2年6個月徒刑。

判決指出，2024年2月間，A女前往鳳山照顧阿嬤時，戴翁色心一起在樓梯處對她猥褻上半身各處得逞，A女告訴他不舒服、會痛，戴翁回嗆「你不讓我摸我更不舒服」，但阿嬤卻一度護短為丈夫開脫表示會規勸她，讓A女不知如何是好，也不想讓外人知道，但戴翁並未收斂，反而越做越誇張，A女最後只好錄音取證並向警方報案。

廣告 廣告

戴翁最後被傳訊到案說明後，依涉犯強制猥褻罪送辦，案經檢方偵結起訴後，戴翁仍不認罪，由於法院審理期間認定戴翁共犯6罪，並分處8個月到1年不等刑期，合併執行2年6個月徒刑，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

驚悚畫面曝光！高雄機車遭「高速撞噴」瞬間起火…騎士骨盆骨折痛爆

屏東「移動鴿舍」驚天一勾！電桿傾斜電線調了…誇張場面曝光

想當張文「師弟」？屏東男嘴秋「丟煙霧彈不揪」下場讓他笑不出來

高雄怪男超毛！「點香拜盆栽＋倒膠水」業者怕爆 警方說話了

