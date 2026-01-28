遭「用完就丟」！她怒斬首「女裝大叔」還挖眼球

國際中心／楊佩怡報導

2023 年日本札幌薄野一間飯店內驚見無頭男屍，案件一度陷入膠著。隨後警方鎖定一名女子29歲田村瑠奈，其作案動機疑似因不滿遭到扮女裝的死者性侵後「射後不理」，進而憤而行兇。案件最令社會震撼的，莫過於嫌犯的醫師父親田村修，竟全程協助愛女處理並存放受害者頭部。近日案件迎來2審判決，被告父親田村修卻被判緩刑，引發全日本社會熱議。





遭「女裝大叔」用完就丟！櫻花妹怒「斬首+拔舌+挖眼球」名醫父竟全程錄影

凶嫌田村瑠奈不滿「女裝大叔」浦仁志（上圖）射後不理，竟將對方頭臚砍下、挖眼球、拔舌頭。（圖／翻攝自X平台）



「札幌斷頭案」動機與誘因

這起血案的開端可追溯至 2023 年 7 月。當時29歲被告女子田村瑠奈在夜店的「變裝派對」上結識了 62 歲的死者浦仁志。兩人隨後前往飯店發生性行為，但男方在過程中並未採取避孕措施。事後，田村瑠奈在父親田村修的陪同下，狼狽前往診所領取緊急避孕藥。這段不愉快的經歷，疑似成為她日後決定實施殘酷報復的導火線。

驚悚的報復行動

田村瑠奈帶著父親再次找上浦仁志，約定下次見面時間，田村瑠奈甚至還跟浦仁志說：「下次你要扮成女王，一起玩SM」，後來還叫母親去買道具，並與父親一起練習。等到了約定時間，田村瑠奈便採取了極其冷血的報復手段：

▲殘暴行兇：她不僅將死者殺害，更在現場將其頭顱割下並帶回住處。

▲毀屍行為：田村瑠奈進一步對遺體進行非人道破壞，包括挖出眼球、割除舌頭，父親還在浴室內拍下所有血腥過程，手段之殘忍令辦案人員震驚。





扭曲的家庭共犯結構

警方調查發現，這並非田村瑠奈一人的單獨犯行，其雙親竟也是「幫兇」：

▲父親田村修：作為精神科醫師，他不僅知情不報，甚至協助女兒保管頭顱，更令人髮指的是，他還親自在旁錄影紀錄女兒分屍及處理遺體的過程。 ▲母親田村浩子：同樣被列為共犯，整起事件展現出一種極度扭曲且令社會難以理解的家庭支持體系。 遭「女裝大叔」用完就丟！櫻花妹怒「斬首+拔舌+挖眼球」名醫父竟全程錄影 田村瑠奈（左）的雙親（中、右）竟是「幫凶」，不僅幫忙毀屍滅跡，甚至還協助犯罪。（圖／翻攝自X@北海道ニュースUHB）







二審減刑的關鍵：法律行為的「時間差」



目前案件進展分為兩條線：主嫌田村瑠奈因仍在接受精神鑑定，正式審判尚未展開；而其父母的判決則已先行出爐。一審法院針對父親田村修所涉及的協助殺人與棄屍等四項罪名，判處 1 年 4 個月徒刑、緩刑 4 年；母親田村浩子則因共犯身分，獲判 1 年 2 個月徒刑、緩刑 3 年。

不過近日札幌高等法院對父親田村修的二審宣判，成為輿論焦點。法院決定推翻一審判決，予以減刑，主要基於以下法理邏輯：

▲棄屍罪的「終止點」：一審原認定父親容許女兒將遺體頭部放在家中的行為屬於「協助棄屍」。但二審法官認為，當女兒將頭部帶進家門的那一刻起，「棄屍」這項犯罪行為就已經結束。

▲事後行為不構成「協助」：法官判定，犯罪結束後的後續處理在法律定義上不應視為「協助犯罪（ほう助）」，因此裁定該項罪名不成立。

▲最終刑度調整：儘管「協助損壞遺體」罪名依然維持，但因棄屍部分的罪名被撤銷，刑期從原先的 1 年 4 個月減輕為 1 年（緩刑 3 年）。

社會反響

這起案件之所以震撼日本社會，除了行兇手段的殘暴，更多是對於這對父母竟能「無底線包容」並參與女兒暴力行為的戰慄感。因此這項判決引發日本網友兩極化討論；部分人認為，雖然法理邏輯嚴謹，但父親對於如此殘暴行為的縱容與協助，僅獲得緩刑與減刑，難以撫平社會不安。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：遭「女裝大叔」用完就丟！年輕女怒「斬首+拔舌+挖眼球」名醫父竟全程錄影

