遭《自由時報》指關說太子集團來台 李德維：一週內道歉否則提告

針對《自由時報》11月8日刊登於頭版「太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說」的報導，前國民黨立委李德維今（17日）表示，根本是假新聞、真烏龍。（資料照片／李奇叡攝）

針對《自由時報》11月8日刊登於頭版「太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說」的報導，前國民黨立委李德維今（17日）表示，該文有關林思銘與李德維為太子集團幹部入台向移民署關說的指控，以及與該集團間金錢往來的影射，皆為子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符。如今連移民署都已公開否認有關說情事，顯見該篇內容連最基本的查證都付之闕如，也未提出任何證據，根本是假新聞、真烏龍，《自由時報》應於一周內公開澄清並道歉，否則將依法提告。

廣告 廣告

李德維今指出，《自由時報》指控他與林思銘委員為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘和他於2020年才開始擔任第10屆立委，是要如何穿越時空來進行「幽靈關說」？自由時報憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。

李德維說，事實上，同遭污衊的國民黨立委林思銘13日在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。

李德維表示，連內政部移民署都予以否認該案被立委關說而放行，便是打臉《自由時報》最好的鐵證。但令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但《自由時報》迄今竟隻字未提，難道是烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏？新聞的專業與倫理蕩然無存！

李德維說，11月7日自由時報楊姓記者致電求證時，他自覺坦蕩且內容過於荒誕不羈，離譜至極，除表示毫無所悉外，便不願加以理會與糾纏。詎料親綠媒體卻據此大肆加油添醋，捕風捉影，而《自由時報》迄今亦未予更正或澄清，連基本的平衡報導都未見，已對他的名譽造成莫大的傷害。因此正告自由時報必須對該篇惡意抹黑的「毒」家報導，於7日內予以澄清並道歉，否則必將採取法律行動，以正視聽並阻歪風。



回到原文

更多鏡報報導

張亞中點名鄭麗文「中國網軍介選」 李德維：要指控就拿出證據

林思銘遭控關說助太子集團入境 移民署還清白：確實沒有關切

太子集團爆乳女特助15萬交保燦笑引熱議 北院躺槍挨批急澄清