遭《鏡週刊》爆涉貪對價證據 黃國昌辦公室：不會浪費時間回應

《鏡週刊》上週爆料指出，民眾黨主席黃國昌透過凱思國際收賄後質詢相關案件，恐涉貪汙對價關係；今天（25日）再引述臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿爆料指出，其早就聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。對此，黃國昌辦公室發聲明表示，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，鏡週刊今天竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合民進黨立委鍾佳濱和無良媒體炒作假新聞，「本辦不會浪費時間回應。」

黃國昌日前遭爆透過人頭李麗娟成立「凱思國際」，並涉嫌在今年6月收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，隨後在立院質詢法務部長鄭銘謙時為沈裕雄被詐騙一事「出氣」，恐涉及貪汙對價關係。

《鏡週刊》今天再引述沈裕雄特助鄭淳駿爆料，自己早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢被爆，他才驚覺與之前聽聞的完全吻合。

對此，民進黨立委鍾佳濱上午在黨團記者會上受訪表示，針對今天《鏡週刊》爆料，接續在黃國昌養狗仔跟監偷拍後，也印證了過去對黃國昌的質疑，就是其金流來源隱晦。甚至根據週刊爆料，可能關鍵證人可以證實金流並證明金流來源。

鍾佳濱強調，週刊爆料當然能提供檢調一個線索，希望檢調接下來針對狗仔偷拍調查外，也要查明黃國昌是透過什麼途徑承接金流，是否有涉及不當利益輸送？且資金來源是否來自對岸？這都是檢調要釐清的。

黃國昌隨後透過辦公室回應，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，詎料，《鏡週刊》今天竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合鍾佳濱和無良媒體炒作假新聞，「本辦不會浪費時間回應，只是對於鍾委員貴為國會議員還身兼執政黨團幹部水準竟然如此之低感到遺憾」。



