遭「開價賣床照」 吳磊怒喊要提告！爆料者秒縮了：帳號被盜

娛樂中心／倪譽瑋報導

26歲中國男星吳磊為童星出身，感情生活低調。日前他被網友「白珊珊」爆料做了很多違法的事，自己手頭也握有「床照」打算公開。如今吳磊本人表示「不認識，已委託律師依法追責」，工作室也說要維權到底，白珊珊態度瞬間退縮，聲稱自己帳號被盜了。

近期吳磊被一名自稱「白珊珊」的網友爆料，對方稱自己手中握有吳磊的「床照」，並開價1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）出售，嗆聲要讓吳磊好看。事後吳磊粉絲立刻出面反擊，斥責白珊珊沒有證據就抹黑別人，白珊珊則喊要吳磊交代去年11月20日晚間的行程，粉絲公開當天的通告資料，證實吳磊正在劇組拍戲。

面對粉絲回擊，白珊珊表示「你家哥哥（吳磊）違法的事情多了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」最終搞到帳號被封。沒想到白珊珊再開小帳Tag吳磊質問「是不是你把我舉報（檢舉）了？」

事後吳磊本人發文回應「不認識，已委託律師依法追責」，其工作室也聲明「吳磊與該博主素不相識，無任何交集，對於此類卑劣行為，我方會積極面對，必將依法維權到底。」許多粉絲也喊話「快告」。面對吳磊的強硬措施，白珊珊態度轉變，表示「我微博帳號被盜了」。

在吳磊喊告後，爆料者「白珊珊」改口稱帳號被盜。（圖／翻攝自微博）

