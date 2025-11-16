遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

朱孝天遭剔除在F4合體巡演中。（圖／相信音樂提供）

F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。

朱孝天在廣東陽江市體育館展開巡演，並以「啟點樂團」主唱身分登台獻唱，除了演唱F4時期的《流星雨》、《第一時間》等膾炙人口的作品，還有許多樂團創作的歌曲，加上渾厚充滿磁性的嗓音，讓台下觀眾聽得如癡如醉，想到翻唱齊秦的《大約在冬季》時，突然哽咽落淚，差點唱不下去，好在立刻平復情緒，趁著間奏拿起毛巾拭淚，依舊完美結束演出。

廣告 廣告

朱孝天事後在Instagram分享當天演出的照片，他表示：「難忘的一夜」，還附上手指愛心的表情符號，看來對於當晚演出相當滿意，不少粉絲紛紛留言誇讚，但也有不少網友痛批不夠專業：「真心覺得難聽」、「走音走到太誇張了」、「連KTV唱歌的水準都沒有」、「這哥在這樣子搞下去，估計連賣貨的機會都沒有」。

由於F4重啟計畫在默默進行中，不僅會舉辦大型演唱會，也會發行新專輯，沒想到朱孝天在直播爆料，造成團隊相當困擾，最後決定將他忍痛除名，唱片公司證實改以F3形式重返歌壇，不過朱孝天日前在新公司開業儀式時，強調「結束了一些不好的事情」，一句話引發無限遐想。

更多中時新聞網報導

柯煒林演技炸裂鬥張震自然派

丁噹窈窕攻蛋 揪A-Lin飆歌

帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥