遭《零日攻擊》團隊告抄襲！ 國民黨前新媒體主任嗆：直面對決

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨去年經歷2次大罷免投票，期間當時的新媒體部也發表了726反罷免宣傳廣告，以及《萊爾校長》的廣告，引發不少討論。不料，時任新媒體主任韋淳祐今(5)日卻發文透露，被疑似《零日攻擊》的製作團隊控告違反著作權法，指出他們在廣告中使用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲《零日攻擊》劇中出現的「翠綠青草」。韋淳祐則喊不會畏懼，「要告便告，我們直面對決」。

韋淳祐在粉專「風向123事」表示，自己與前國民黨發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊於2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告「7/26投不同意罷免-假訊息篇」，突然在2026年被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，對方在提告的證據中，指出《萊爾校長》用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲他們花高價實拍的「翠綠青草」。「原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利；原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色，也難怪今時今日有民進黨撐腰，有些人的內心就能夠黑白不分」。

韋淳祐認為，《零日攻擊》獲得文化部等國家補助超過一億元，更獲得台灣公共電視公播，極為成功的他們示範了如何用一億元新台幣，成功製造出「零的領域」，酸是全台零共鳴，相比之下當時他們那支反罷免廣告成本不及《零日攻擊》的500分之一，卻尚且能成為網友的迷因，這證明錢可以買到一部劇集，但未必能引起共鳴，錢未必能打造一部好的戲劇，但可以讓整個過程變成一齣喜劇。

韋淳祐也酸，《零日攻擊》IMDB評分4.8 分，這是一個數學奇蹟，代表每一分的造價高達2000萬，竟然還能號稱「本世紀最出色的爛片」《房間》(IMDB評分3.6)拉開驚人的一分之差，全國人民恐怕只能感激涕零，這是何等的精準控制？不多不少，只能高個一分，更不用說短短10集的電視劇，竟然能被網友抓到一堆「時間線BUG」，想必是遠超諾蘭式的「非線性敘事」，正追隨著賴總統深奧的「團結十講」，難怪BUG都圓不回來。該團隊已經用實力告訴大家，只要錢夠多，尷尬也可以拍得很史詩，因此他們無論如何戲仿，都無法複製這種「昂貴的尷尬感」。

韋淳祐表示，雖然他們小小的團隊不如《零日攻擊》導演羅景任能拍出這種曠古絕今的史詩大片，但針對「戲仿」的過程，他們這個團隊依舊選擇用認真與創意，去填補預算的缺口。即使拍攝過程遭遇部分場地畏懼執政黨而不敢租借，讓他們意識到現在的民主，是會讓房東發抖的民主，他們仍鍥而不捨找尋最適合的場地；即使經歷大罷免的仇恨，面對青鳥鋪天蓋地的叫囂霸凌，他們感佩每一位參與的夥伴都堅持到底；即使預算有限，他們仍無畏於當權執政黨，敢於畫面中植入尹錫悅等創意元素進行諷刺。

韋淳祐說，他們始終相信，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段。這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢於砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣的事實。「面對秋後算帳，我們不會畏懼，更不會停止監督的角度，如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請『玻璃心碎裂險』比較快回本。 要告便告，我們直面對決。」

