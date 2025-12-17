遭《零日攻擊》導演羅景壬提告今開庭 凌濤直球對決反擊

《零日攻擊》導演羅景壬日前被指控獨拿就業安定基金2872萬，有爽領公帑嫌疑。羅景壬發表聲明正式提告國民黨。對此，今日赴北檢開庭的桃園市議員凌濤表示，他和前發言人康晉瑜、鄧凱勛三人決定直球對決，為人民把關公帑到底。

凌濤表示，如果他們不強硬監督、不直球對決，難道放任我國各部會預算被亂用嗎。（圖/國民黨提供）

凌濤今天（17日）在臉書發文表示，自己下午兩點半跟康晉瑜、鄧凱勛又要赴北院出庭；當時他們檢驗勞動部就業安定基金支出，不符合使用基金目的，一個是許銘春開演唱會、一個是影音製作高達上千萬，結果被《零日攻擊》導演羅景壬提告，他們三人決定直球對決，為人民把關公帑到底。

圖為國民黨 國民黨今年8月揭露羅景壬涉及勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲2872萬元補助，引發外界熱議。（圖取自凌濤臉書）

凌濤指出，勞動部就安基金是一例，過去他們還檢驗時任農委會主委陳吉仲研究報告支領國家經費卻一魚兩吃，被提告，後來他們勝訴定讞，這是農業部經費；這次的馬桶廠商、賣鞋業、茶葉標資訊，這是國防部放任軍火標案疑似被特定掮客上下其手，國防部不自我啟動調查嗎？北檢在他們告發之後能不動作嗎？

凌濤強調，他們一方面告發，一方面也會直球對決軍火商的司法濫訴，因為國人期待民代對於國家預算、國家安全項目，能夠有充足的把關及檢驗力道。這幾年，自己累積被民進黨府院黨高層、縣市長參選人及使用國家預算被檢驗的廠商、導演等司法告訴案高達14案，前12案我們連勝，還剩下「就安基金」、「大石國際公司」這兩個新案，國人鼓勵會成為他們最大的後盾。

同時，凌濤也感謝金牌大律師吳柏宏的支持，他們有信心維持全勝，力戰執政黨荒腔走板的行徑；也歡迎所有關心國家發展的好朋友追蹤臉書好友，讓他們有最大的力量，對抗貪腐與各種不公不義的賺人民納稅錢手法。

